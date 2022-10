«Ce n’est pas le bon joueur à cette position-là!» -Latendresse

Les Canadiens de Montréal sont l’une des cinq équipes de la LNH à ne pas avoir marqué de but en supériorité numérique, cette saison. Lors de ses trois premiers matchs, le Tricolore a pourtant eu 10 occasions au total sur l’attaque massive.

Selon Guillaume Latendresse, il est temps que Martin St-Louis procède à une substitution majeure en retirant Josh Anderson de la zone privilégiée dans l’enclave.

«Pour moi, le "bumper (spot)", c’est ton joueur le plus intelligent sur la patinoire. C’est lui qui trouve l’espace libre et la petite passe courte qui fait en sorte que tu agrandisses la boîte défensive adverse.

«Anderson, pour moi, ce n’est pas ce gars-là», a-t-il martelé samedi à l’émission «L’Après-match de la LNH», à TVA Sports, après la défaite de 3-1 du CH à Washington.

Pour Latendresse, ancien choix de deuxième tour du Tricolore en 2005 qui marqué 18 buts sur le jeu de puissance au cours de sa carrière de 341 matchs, Anderson n’a pas les habiletés offensives qui répondent au rôle que lui confie St-Louis.

Le numéro 17 a été sur la glace pendant 3 min 46s lorsque le CH avait l’homme en plus face aux Capitals.

«Ce n’est pas un gars qui a un lancer sur réception incroyable. Pour moi, ce n’est pas le bon joueur à cette position-là pour être capable d’alimenter Nick Suzuki ou Cole Caufield, énonce-t-il.»

Guhle en a-t-il trop sur les épaules?

Chris Wideman et Kaiden Guhle ont notamment été employés sur les première et deuxième vagues de l’avantage numérique du CH.

Pour Joël Bouchard, St-Louis ne doit pas trop offrir de responsabilités aux recrues.

«L’avantage numérique, c’est une position stressante pour un jeune défenseur quand tu n’es pas un exceptionnel. Guhle l’a fait dans le junior. On l’aime tous et il est capable, mais il a déjà beaucoup de responsabilités.

COMBAT GUHLE-MANTHA -

«Souvent, comme moi lorsque j’étais entraîneur, le gars joue super bien et tu veux lui en donner un peu plus. Tu le mets sur l’avantage numérique et son jeu à 5 contre 5 descend. Tu lui donne une pression supplémentaire et ça devient plus de gestion de match.

«Des fois tu es presque mieux de mettre un vétéran moins bon pour ne pas ruiner le match d’un jeune.»

Écoutez le segment à «L’Après-match de la LNH» dans la vidéo, en tête d’article.