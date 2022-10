Une première victoire explosive pour les Redbirds

Les Redbirds de McGill ont enfin goûté à la victoire, samedi au stade Percival-Molson, et ils l’ont fait en grande pompe en battant le Vert & Or de Sherbrooke 50 à 36.

Le quart-arrière Éloa Latendresse-Régimbald a été spectaculaire devant ses partisans. En plus de récolter trois majeurs par la voie terrestre, le jeune pivot a inscrit deux passes de touché et a amassé 290 verges aériennes.

Ses cibles favorites ont été Darius Simmonds, Antonio Gioffre et William Langlais. Ces deux derniers ont tous deux ajouté six points au tableau.

Le Vert & Or (3-4) aura surtout à corriger le tir sur le plan défensif, puisque l’attaque sherbrookoise n’a pas peiné à s’exprimer samedi. Anthony Robichaud a peut-être raté 20 de ses 43 relais et commis une interception, mais il a cumulé 316 verges et a généré deux majeurs.

Ce gain permet aux Redbirds (1-5) de rejoindre les Stingers de Concordia (1-5) dans la cave du réseau universitaire québécois.