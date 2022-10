L'attaquant des Flyers de Philadelphie Nicolas Deslauriers s'est battu pour la première fois dans son nouvel uniforme, samedi.

Et le Québécois de 31 ans a facilement remporté son combat face à l'attaquant des Canucks de Vancouver Kyle Burroughs, qui n'a fait que subir.

Une minute plus tard, alors que Deslauriers et Burroughs étaient au banc des pénalités, l'attaquant des Flyers Travis Konecny a inscrit le but gagnant dans une victoire de 3-2.

À voir dans la vidéo ci-dessus.