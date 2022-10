«Un moment inoubliable» pour Benjamin St-Juste

Jeudi soir, le demi de coin Benjamin St-Juste a vécu l’euphorie quand il a contribué à mettre fin à la menace des Bears à la porte des buts, en toute fin de rencontre.

Un jeu clé qui permet au Québécois et à son équipe, les Commanders de Washington, de souffler un brin.

Les Commanders s’accrochaient à une mince avance de 12-7 quand les Bears ont entamé la poussée offensive de la dernière chance. Progressant sur le terrain, ces derniers se sont retrouvés à cinq petites verges des buts avec quatre essais en poche. Il ne restait que 45 secondes au cadran, dans une situation où la tension a atteint son apogée.

À leurs trois premiers essais, les Bears n’ont gagné qu’une verge. Sur le jeu ultime, que St-Juste a décortiqué avec le Journal lors d’un entretien téléphonique, les Commanders ont appelé un blitz qui laissait leurs demis défensifs sans soutien.

Mooney est le meilleur receveur des Bears cette saison et lorsque St-Juste l’a vu s’aligner face à lui, il savait que le ballon s’en venait dans sa direction.

«Je savais que j’allais devoir faire le jeu. C’est difficile de garder son calme à cause du stress et du bruit, mais tu dois maintenir le focus sur les détails et la technique. Je savais que mes yeux devaient rester fixés sur le receveur», a-t-il expliqué.

Ne jamais abandonner

Mooney y est d’abord allé d’un premier geste vers l’intérieur, avant de bifurquer soudainement vers l’extérieur. Sur le coup, St-Juste a semblé pris au piège, mais il est vite revenu vers sa cible en s’interposant.

L’ancien du Cégep du Vieux-Montréal a fait perdre momentanément le contrôle du ballon à Mooney, qui l’a ensuite récupéré avant d’être plaqué au sol, à quelques millimètres de la ligne des buts.

«Quand il a coupé vers l’extérieur, j’ai couru le plus vite possible en m’assurant d’utiliser ma main droite pour le séparer du ballon et ma main gauche pour le pousser hors de la zone des buts. La clé, c’est que je n’ai jamais arrêté de jouer», a-t-il analysé.

«Je savais qu’on envoyait beaucoup de pression sur le quart-arrière (Justin Fields) et que sa balle ne serait pas aussi précise qu’il le souhaitait. Il n’avait pas l’angle pour une trajectoire basse.»

Victoire importante

Dès qu’il a constaté en une fraction de seconde qu’il était parvenu à forcer Mooney à jongler avec le ballon, St-Juste n’a pas douté que la victoire était dans la poche.

«Je savais qu’il n’y avait pas de touché et qu’on gagnait le match. C’est un moment inoubliable pour moi parce que je sais à quel point il nous fallait cette victoire», s’est-il exprimé.

En effet, les Commanders montraient une fiche d’une victoire et quatre défaites avant la rencontre. Dans cette situation, un autre revers risquait d’entraîner l’équipe dans une spirale négative.

«Toutes les victoires qu’on peut aller chercher, il faut aller les chercher pour continuer de nous donner la motivation de travailler fort. On venait de perdre trois matchs de suite et on se faisait poser de plus en plus de questions», a soupiré le choix de troisième ronde au repêchage de 2021.

Très occupé

Pour St-Juste, il s’agissait de sa plus grosse charge de travail cette saison, lui qui n’a quitté le terrain que pour deux jeux en défense.

Évoluant à l’intérieur en début de campagne, il a été ramené à sa position naturelle, vers l’extérieur, pour remplacer le demi de coin William Jackson III. Ce dernier, embauché à fort prix la saison dernière sur le marché des joueurs autonomes, souhaiterait apparemment se retrouver sous d’autres cieux.

C’est donc dire que les partisans à Washington n’ont clairement pas fini d’entendre parler de St-Juste.

«J’étais déjà partant, mais je n’avais pas une position solidifiée. Ce qui est bon signe, c’est que j’ai démontré que je pouvais m’adapter aux deux positions comme demi de coin. C’est sûr que j’ai joué beaucoup plus à l’extérieur dans ma vie, donc c’est plus naturel pour moi dans ma préparation», a-t-il réagi.

Benjamin St-Juste a pris part à 85% des jeux défensifs des siens cette saison, enregistrant 18 plaqués en plus de rabattre quatre passes. Les Commanders disputent leur prochain match dimanche prochain, à la maison, face aux Packers.