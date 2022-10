Scottie Barnes et les Raptors portés par tout le Canada

Le jeune joueur des Raptors Scottie Barnes savait déjà que les Raptors de Toronto faisaient la fierté des partisans de basketball partout au Canada. Certaines visites effectuées durant le calendrier préparatoire, comme celle de vendredi soir à Montréal, ont néanmoins confirmé ses impressions.

L’ambiance régnant au Centre Bell, dans une victoire de 137 à 134 en prolongation face aux Celtics de Boston, n’a pas laissé indifférent celui qui fut élu recrue de l’année dans la NBA, la saison dernière.

«Même l’année dernière, sans avoir voyagé comme ça [durant le calendrier préparatoire], j’avais remarqué, a mentionné Barnes, avant de quitter Montréal avec ses coéquipiers. Dès le moment où j’ai été repêché [en avril 2021] et durant tout l’été, je sentais que tout le Canada était derrière nous. Maintenant, en visitant différentes villes canadiennes, je constate à quel point tout le pays soutient les Raptors.

«C’est électrique, a décrit le Floridien de 21 ans, qui est particulièrement démonstratif sur le terrain. Tu sens cette énergie et ça amène les joueurs à travailler encore plus fort sur le court. C’était fou à Edmonton et c’était la même chose ici, à Montréal. C’est bien d’avoir cette atmosphère pour des matchs préparatoires.»

«Plutôt unique»

En étant appuyés par tout un pays, les Raptors profitent sans doute d’un avantage que les autres formations de la NBA n’ont pas.

«C’était fou pour un match préparatoire, la foule était incroyable, surtout que nous sommes allés en prolongation, a commenté à son tour Christian Koloko. C’est certainement un avantage pour nous.»

Avant de battre les Celtics à Montréal, les Raptors avaient aussi été nourris par la foule, le 2 octobre à Edmonton, au moment de dominer le Jazz de l’Utah par le pointage de 114 à 82. En cinq parties préparatoires à Montréal depuis 2012, la formation torontoise n’a d’ailleurs encore jamais connu la défaite.

«C’est un gros amphithéâtre ici à Montréal, les spectateurs en ont probablement eu pour leur argent, a pour sa part indiqué l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse. C’est vraiment plaisant et plutôt unique de voir une telle électricité pour un match préparatoire.»

Pour la suite, les Raptors se tournent vers le début de leur saison régulière, mercredi à Toronto, contre les Cavaliers de Cleveland. S’ils sentiront alors directement l’appui de la foule du Scotiabank Arena, les joueurs garderont sûrement en pensée le soutien de leurs nombreux partisans à travers le Canada, dont ceux qui étaient à Montréal.