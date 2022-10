Nico Hischier est fin prêt

Le capitaine Nico Hischier sera de la formation des Devils du New Jersey pour le match d’ouverture au Prudential Center contre les Red Wings de Detroit, samedi. C’est Andreas Johnsson qui a écopé, lui qui a été rétrogradé dans la Ligue américaine.

L'attaquant suisse des Devils était aux prises avec une élongation musculaire à la cuisse depuis une rencontre préparatoire face au Canadien de Montréal, le 26 septembre dernier.

«Je me sens bien et je serai là [samedi], a-t-il dit quelques heures avant le match en question selon le site web officiel de la Ligue nationale. Je me sens au niveau où je devrais être. J’ai hâte de jouer, d’aller sur la glace avec les gars devant notre public. Il y aura une bonne ambiance, je suis assurément pompé pour ce match.»

Hischier a connu sa meilleure saison en carrière en 2021-2022 avec 21 buts et 60 points en 70 parties.

Johnsson, pour sa part, effectuera un premier séjour dans les mineures depuis la campagne 2017-2018. Il avait alors terminé l’année avec les Maple Leafs de Toronto et n’avait plus été rétrogradé par la suite.

L’attaquant a totalisé 13 buts et 35 points en 71 rencontres la saison dernière. Son lourd salaire de 3,4 millions $ a certainement joué un rôle dans cette décision des Devils puisque Hischier commande lui-même 7,25 millions $ par campagne.