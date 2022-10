Éliminatoires de la MLS : programme double à TVA Sports 2!

Le FC Cincinnati, cinquième tête de série, est dans le New Jersey pour affronter les New York Red Bulls pour entamer le premier tour des éliminatoires de la Coupe MLS, ce samedi.

Voyez ce match dès midi à TVA Sports 2 et sur TVA Sports direct.

Cincinnati fait la première apparition en éliminatoires de la Coupe MLS et affronte une concession qui s'est qualifiée 23 fois, un record de la ligue, et pour la 13e saison consécutive, la plus longue séquence active de MLS.

Nasville SC - Galaxy à 15h

Le Galaxy entame sa campagne des éliminatoires de la Coupe MLS 2022 en accueillant Nashville SC au premier tour des éliminatoires de la MLS dès 15h à TVA Sports 2.

Le Galaxy est invaincu (1-0-1) dans cette rivalité. Lors de la toute première rencontre entre les deux équipes, le club californien l’a emporté 1-0 le 23 avril 2022.

Los Angeles accueille son premier match d’élimination en six ans. L'équipe s'est qualifiée pour les éliminatoirespour la 20e fois en 27 ans.

Nashville a terminé la saison régulière avec cinq victoires et deux nuls lors de leurs huit derniers matchs.