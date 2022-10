Les Leafs remportent la bataille de l’Ontario sans Murray

En l’absence de Matt Murray, blessé, Ilya Samsonov a tenu le fort pour les Maple Leafs, qui ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 3 à 2, samedi à Toronto.

Murray, qui a perdu son premier match dans l’uniforme bleu et blanc lors d’une visite au Centre Bell pour affronter le Canadien de Montréal mercredi, devrait rater environ quatre semaines d’activités en raison d’une blessure à un muscle adducteur subie lors de la séance d’entraînement matinale des siens.

Après avoir signé une première victoire dans avec les Leafs deux jours plus tôt, Samsonov a une fois de plus été efficace, bloquant 26 tirs dans la victoire. Shane Pinto et Claude Giroux sont parvenus à tromper sa vigilance.

C’est le défenseur Justin Holl qui a fait la différence avec son 10e filet en carrière à son 208e match dans la Ligue nationale. Ses coéquipiers David Kampf et William Nylander ont été les deux autres porte-couleurs des Leafs à soulever la foule locale.

Pour remplacer Murray, les Leafs ont rappelé Erik Kallgren des Marlies. Le Suédois de 26 ans a disputé 14 matchs avec les Leafs en 2021-2022, montrant une fiche de 8-4-1, une moyenne de buts alloués de 3,31 et un taux d’efficacité de ,888. Il a dû quitter son seul match avec les Marlies cette saison après 28 minutes, lui aussi blessé.

Dans l’autre clan, Anton Forsberg a subi une deuxième défaite de suite même s'il a repoussé 29 des 32 rondelles dirigées vers lui.

Les Flyers sur une lancée

En fin d’après-midi, les Flyers ont effacé un déficit de deux buts pour vaincre les Canucks de Vancouver 3 à 2 à Philadelphie.

Canucks (2) c. Flyers (3) - 15 octobre 2022 -

Tony DeAngelo, Scott Laughton et Travis Konecny ont été les principaux artisans de cette remontée, touchant tour à tour la cible contre Thatcher Demko.

Carter Hart a été chancelant en première période, cédant devant Kyle Burroughs et Conor Garland sur deux des trois premiers tirs des Canucks. Il a toutefois redressé la barre pour effectuer 27 arrêts au total dans la partie.

Les Flyers ont ainsi couronné une deuxième remontée en autant de matchs par une victoire cette saison. À l’autre bout du spectre, les Canucks ont laissé filer deux avances dans deux défaites.