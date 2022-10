Les Astros progressent au terme d’un match interminable

Dans l’un des plus longs matchs éliminatoires de l’histoire du baseball majeur, les Astros de Houston ont vaincu les Mariners 1 à 0 en 18e manche, samedi à Seattle, et seront de la série de championnat de la Ligue américaine.

Jeremy Pena a été l’unique joueur à croiser le marbre dans cette rencontre en vertu d’une longue balle aux dépens de Penn Murfee (0-1). Luis Garcia (1-0) a ensuite effectué les trois derniers retraits pour signer la victoire.

Il s’agit du quatrième match d’après-saison à se rendre en 18e manche, les trois premiers ayant eu lieu en 2005, 2014 et 2018. Par ailleurs, seulement un autre duel éliminatoire sans le moindre point au cours des 13 premiers tours au bâton a eu lieu dans les ligues majeures. C'était samedi dernier, lorsque les Guardians de Cleveland ont vaincu les Rays de Tampa Bay 1 à 0 au 15e engagement.

La série de championnat de l'Américaine s'amorcera mercredi prochain, à Houston.

Les Yankees se font jouer un tour

À Cleveland, le voltigeur Oscar Gonzalez a montré une fois de plus qu’il avait le sens du spectacle et les Guardians ont battu les Yankees de New York 6 à 5 de façon in extremis.

À l’aube du neuvième assaut, les Bombardiers du Bronx semblaient se diriger vers la victoire, forts d’une avance de deux points. Amed Rosario a toutefois frappé un simple productif, avant de lui-même croiser la plaque en compagnie de Steven Kwan grâce à la frappe au champ centre de Gonzalez.

Rappelons que Gonzalez, qui en est à sa première saison dans le circuit Manfred, avait été le bourreau des Rays de Tampa Bay lors de la série précédente. Il avait envoyé l’équipe floridienne en vacances grâce à un circuit victorieux en 15e manche.

Dans la défaite, Aaron Judge a frappé sa première longue balle des éliminatoires. Oswaldo Cabrera et Harrison Bader ont aussi étiré les bras.

Clarke Schmidt (0-1) a encaissé la défaite après avoir connu une houleuse fin de match. Eli Morgan (1-0) avait permis à ses coéquipiers d’y croire en fermant la porte aux Yankees en début de neuvième.

Les Guardians pourraient rejoindre les Astros en finale de l’Américaine en l’emportant dimanche soir, à Cleveland.