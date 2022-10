Le grand retour de Rickie Fowler?

Après plusieurs années de vaches maigres, l’Américain Rickie Fowler est déterminé à retrouver l’élite mondiale du golf. Il s’est emparé à lui seul de la tête du Championnat ZOZO, samedi à Chibo au Japon.

Fowler s’est détaché de son compatriote Andrew Putnam, avec qui il partageait les rênes de la compétition après 36 trous, en remettant une carte de 66 (-4). Cela lui confère une avance d’un petit coup sur Keegan Bradley (66) et de deux frappes sur Putnam (68).

«Je ne me suis pas retrouvé dans cette position depuis un bon moment, a avoué Fowler au réseau CBS au terme de la journée. Je me rappelle de situations semblables, et je sais que ce sera difficile demain [dimanche] bien que ce sera plaisant.»

C’est grâce à une journée de cinq oiselets ー dont un inscrit au dernier fanion ー et d'un seul boguey que le golfeur de 33 ans peut aspirer à une première victoire depuis 2019, lui qui mène en vertu d’une carte cumulative de -14.

Parmi les trois représentants de l’unifolié en lice, Mackenzie Hughes (68) est celui qui s’est le plus démarqué. Il a retranché deux coups à la normale pour la deuxième journée de suite pour grimper au 31e échelon.

Tout juste derrière lui, le Canadien Corey Conners (67) a continué de rattraper son retard occasionné par une difficile première ronde de 73. Il pointe au 35e rang, à -3.

Le Britanno-Colombien Adam Svensson (68) a quant à lui progressé de la 59e à la 55e position. Il se situe à égalité avec la normale après trois journées de compétition.