«La Grande marche» se poursuit à Québec

La 8e édition de La Grande marche, événement du Grand défi Pierre Lavoie, se poursuit notamment dans la région de Québec, ce samedi.

Rappelons que La Grande marche, avec des milliers de participants, se tient en simultané dans 100 villes et municipalités ce week-end.

Ci-dessus, le Dr Horacio Arruda s'entretient avec Frédérique Guay.

Les événements La Grande marche proposent des parcours de marche de 5 km pour souligner l’importance des saines habitudes de vie.

En plus de Pierre Lavoie, le maire de Québec, Bruno Marchand, est notamment impliqué à Québec, tout comme le Dr Horacio Arruda, sous-ministre adjoint aux mandats en prévention, promotion, planification et protection en santé publique de la direction générale de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les activités de la Grande marche se déplaceront notamment à Montréal, dimanche matin, soit à la Place des Festivals.