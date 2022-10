Félix Auger-Aliassime en finale à Florence

Le Québécois Félix Auger-Aliassime n’a pas perdu de temps en demi-finale du tournoi de Florence, samedi, éliminant sèchement le favori de la foule Lorenzo Musetti.

«FAA» n’a eu besoin que de 1 h 24 min pour museler Musetti en deux manches de 6-2 et 6-3.

On aurait pu s’attendre à un duel plus corsé entre les première et troisième têtes de série de ce tournoi de la série ATP 250. Dominant en possession des balles, Auger-Aliassime a toutefois remporté pas moins de 81 % des échanges lorsqu’il réussissait sa première balle de service.

Musetti, 28e raquette mondiale, a été incapable de tirer profit des deux seules occasions de briser qu’il s’est prodiguées au cours de la rencontre. Le Montréalais de 22 ans n’a eu besoin que de ravir le service de son adversaire trois fois pour clore le débat.

Porté par l’énergie du désespoir, Musetti a sauvé deux balles de match à 5-3 au deuxième set et a forcé «FAA» à servir pour l’emporter. Cet exercice fut toutefois futile, puisque celui qui pointe au 13e rang du classement de l’ATP a blanchi son adversaire au jeu suivant.

En grande finale, Auger-Aliassime tentera de mettre la main sur un deuxième titre en carrière. Il sera pressenti comme le grand favori face à J.J. Wolf (75e). L’Américain a vaincu le Suédois Mikael Ymer (99e) en deux manches identiques de 6-4 en demi-finale.

Diallo est parti pour la gloire

Au Connecticut, le jeune Montréalais Gabriel Diallo a été irréprochable dans son duel face à l’Américain Alafia Ayeni au tournoi de Fairfield, et il pourrait remporter un deuxième titre Challenger en moins de deux mois.

L’athlète de 21 ans format géant a écrasé Ayeni en deux manches de 6-3 et 6-1. Il a profité de sa première balle de match pour l’emporter en 1 h 8 min.

Diallo, récemment couronné au Challenger de Granby, devra causer la surprise en finale pour crier victoire. Pointant au 324e rang, il affrontera un adversaire bien mieux positionné dans l’échiquier mondial en l’Américain Michael Mmoh (133e).

Pospisil mord la poussière

Du côté d’Ismaning, le Canadien Vasek Pospisil a été la nouvelle victime de la grande surprise de ce tournoi Challenger : l’Allemand Max Hans Rehberg.

Devant le public de son pays natal, Rehberg, 596e joueur mondial, a eu raison du Canadien en deux manches de 6-4 et 7-6 (2).

Malgré ses 23 as – contre seulement cinq pour Rehberg –, Pospisil n’a remporté que 69 % des échanges lorsqu’il était en possession des balles, un taux considérablement inférieur à celui de son rival (77 %).

Le Britanno-Colombien en a surtout arraché en situation de deuxième service, où il n’a eu le dessus que pour 48% des échanges.

Constant, Rehberg n’a offert aucune balle de bris à Pospisil, 122e raquette mondiale. Il n’a eu besoin que de profiter d’une de ses sept occasions de briser pour remporter le duel.

L’Allemand de 19 ans affrontera la première tête de série de l’événement en finale, le Français Quentin Halys (78e).