Une défaite sans saveur pour le CH

Gagnants de la Coupe Stanley en 2018, les Capitals n’ont rien d’une équipe en reconstruction. Ils ont encore un désir de victoires, surtout avec des vétérans qui ne rajeunissent pas.

Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale ci-dessus.

En matinée, Peter Laviolette avait lancé son message.

«C’est inacceptable d’ouvrir la saison avec deux revers, nous avons besoin de voir un sentiment d’urgence dans notre jeu.»

Sans dire qu’il avait le feu dans les yeux, comme Maurice Richard, Laviolette se mordait un peu les lèvres en parlant de l’importance de ce match contre le Canadien.

Trois buts rapides

Les Capitals ont fait chuter les palpitations cardiaques de leur entraîneur en chef en signant un premier gain cette année. Contre une équipe en reconstruction, les Caps l’ont emporté 3 à 1, samedi, au Capitol One Arena.

Le CH n’a pas joué un match atroce. Au début de la deuxième période, les visiteurs menaient 1 à 0. Mais les Capitals ont passé le K.-O. à un jeune groupe très fragile avec trois buts en un peu plus de six minutes en deuxième. Conor Sheary, Anthony Mantha et T.J. Oshie ont tour à tour déjoué Samuel Montembeault, qui en était à son premier départ de l’année.

«Je me sentais bien même si j’étais nerveux un peu, a raconté Montembeault. Je n’avais pas joué depuis près de dix jours. J’ai aimé mon match sauf le deuxième but. Je ne peux pas donner un but sur un tir qui me passe à travers moi.»

Une chance pour Drouin

Jonathan Drouin a réintégré la formation pour cette visite au pays d’Alexander Ovechkin. Il a remplacé Rem Pitlick à l’aile gauche du quatrième trio en patinant avec Jake Evans et Mike Hoffman. Le numéro 27 a connu un match honnête à ses débuts.

«Je n’avais pas beaucoup de rythme lors du calendrier préparatoire, mais j’ai profité d’une bonne semaine à m’entraîner, a souligné Drouin. J’ai passé du temps avec Martin et les autres entraîneurs et je me sentais mieux ce soir.»

Après une victoire lors du match inaugural contre les Maple Leafs, le Tricolore a perdu ses deux matchs suivants sur des patinoires adverses. On prédisait une saison difficile. On a déjà un avant-goût.

Ce qu'on a remarqué...

Guhle en santé

Kaiden Guhle représentait un cas douteux pour cette visite à Washington. Corey Schueneman avait reçu congé de l’entraînement matinal des réservistes en matinée afin de préserver ses énergies pour le soir. Mais Schueneman n’a jamais eu besoin de jouer. Guhle a gardé sa place à la gauche de David Savard. Il a distribué six mises en échec, il s’est battu avec Anthony Mantha en fin de rencontre, mais il a terminé le match avec un dossier de -2.

Des minutes importantes

«Il a 18 ans, il doit avoir de l’énergie.» C’est de cette façon que Martin St-Louis a réagi quand on lui a demandé s’il avait songé à reposer Juraj Slafkovsky en raison d’un deuxième match en autant de soirs. Slafkovsky a frappé le poteau en première période, passant près d’obtenir son premier but dans la LNH. Utilisé pour moins de dix minutes face aux Wings, le Slovaque a dépassé la barre des 12 minutes contre les Caps. «Il n’y a pas une minute qui n’est pas importante dans cette ligue, a rappelé St-Louis. Chaque jeu a une importance dans le résultat. Que tu joues 5, 10 ou 20, chaque minute est importante.»

Premier point

Nick Suzuki a étourdi le défenseur Nick Jensen avec une feinte rapide derrière le filet avant de glisser la rondelle entre les jambières de Darcy Kuemper. Pour Suzuki, c’était un premier but cette saison. Mais pour Arber Xhekaj, c’était un premier point dans la LNH. À son troisième match, le gros défenseur aura donc obtenu une passe.

Toujours à zéro

Alexander Ovechkin a récolté une passe, mais il n’a toujours pas marqué son premier but de la saison. Il avait touché la cible en première période, mais St-Louis a gagné sa contestation pour un hors-jeu. Et en fin de match, il a touché le poteau dans un filet désert.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

Canadiens de Montréal | Tirs: 9 | Avantages numériques: 0 en 1 | Mises en échec: 3

Capitals de Washington | Tirs: 3 | Avantages numériques: 0 en 0 | Mises en échec: 4

20:00 - Fin de la partie

19:59 - Une mêlée éclate au centre de la patinoire, la frustration de Brendan Gallagher palpable

MÊLÉE GÉNÉRALE POUR TERMINER LE MATCH -

18:55 - Alex Ovechkin à une cage béante devant lui et envoie la rondelle directement sur la tige métallique

16:57 - La recrue Kaiden Guhle jette les gants face au colosse Anthony Mantha, il s'agit d'un premier combat dans le circuit Bettman pour le défenseur âgé de 20 ans

COMBAT GUHLE-MANTHA -

14:28 - Samuel Montembeault prive Alex Ovechkin à bout portant

13:30 - Juraj Slafkovsky y va d'une belle percée, son tir voilé est bloqué par l'arrière Trevor van Riemsdyk

11:06 - Le CH vient près d'enfiler l'aiguille, le duo Suzuki-Caufield revient à la charge et Sean Monahan bénéficie d'une rondelle libre à l'embouchure du filet

09:56 - Evgeny Kuznetsov sort le genoux devant Kirby Dach, occasion en or pour les Candiens de réduire la marque à un but

08:23 - Le tempo de la partie s'estompe lentement, mais sûrement

06:50 - La troupe de Martin St-Louis est insistante en troisième période, Kirby Dach décoche un tir voilé, Darcy Kuemper est intraitable

04:40 - David Savard dirige un lancer inoffensif qui frappe le poteau

03:59 - Josh Anderson se donne de l'espace et s'élance, son tir rate de peu

01:33 - Brendan Gallagher attaque la cage de Darcy Kuemper, le portier dit non!

01:25 - T.J. Oshie entre en territoire du CH et dégaine sans avertissement, la rondelle termine sa course sur la tige métallique

00:45 - Johnathan Kovacevic dirige un lancer flottant de la ligne bleue, Evgenii Dadonov se fait insistant auprès de Darcy Kuemper

00:00 - Début de la période

DEUXIÈME PÉRIODE

Canadiens de Montréal | Tirs: 5 | Avantages numériques: 0 en 1 | Mises en échec: 11

Capitals de Washington | Tirs: 14 | Avantages numériques: 1 en 2 | Mises en échec: 7

20:00 - Fin de la période

17:42 - La bande à Alex Ovechkin est partout sur la glace, le désavantage numérique du CH se fait malmener

16:03 - Arber Xhekaj en met trop au goût de l'officiel à l'endroit de Garnet Hathaway, direction cachot

15:20 - BUT WAS 3-1 Les Capitals sont dominants et dynamiques en avantage numérique, T.J. Oshie déculotte Samuel Montembeault et marque un troisième but sans réplique pour Washington

OSHIE CREUSE L'ÉCART -

14:06 - Mike Hoffman sert un coup de bâton à John Carlson, première occasion pour les locaux

13:11 - L'espoir Jordan Harris se jette de tout son long sur la glace et empêche les Caps de concrétiser une attaque à deux contre un

11:43 - BUT WAS 2-1 Anthony Mantha tricote et trompe la vigilance de Samuel Montembeault, le vent a changé de côté au Capital One Arena

MANTHA DONNE LES DEVANTS AUX CAPS -

09:53 - Le défenseur format géant Johnathan Kovacevic y va d'une puissante frappe de la pointe, Darcy Kuemper reste de glace

09:02 - BUT WAS 1-1 Conor Sheary rachète sa pénalité en inscrivant les Capitals à la marque, Nick Jensen et Trevor van Riemsdyk obtiennent des mentions d'aide

CONOR SHEARY ÉGALISE LA MARQUE -

08:28 - Nic Dowd et Lars Eller combinent leurs efforts à court d'un homme, Samuel Montembeault est brillant sur la séquence

06:46 - L'attaquant Conor Sheary fait trébucher Cole Caufield, une deuxième opportunité en avantage numérique pour le Tricolore

02:01 - BUT MTL 1-0 Nick Suzuki manoeuvre habilement la rondelle derrière la cage des Capitals, mystifie la défensive adverse et inscrit son premier but à titre de capitaine du Bleu-Blanc-Rouge, et c'en est tout un. La recrue Arber Xhekaj récolte également un premier point dans la Ligue nationale de hockey

NICK SUZUKI OUVRE SON COMPTEUR -

00:57 - Nick Suzuki est patient en possession de rondelle, coupe au centre de la patinoire et défie Darcy Kuemper, sans succès

00:00 - Début de la période

PREMIÈRE PÉRIODE

Canadiens de Montréal | Tirs: 8 | Avantages numériques: 0 en 1 | Mises en échec: 7

Capitals de Washington | Tirs: 12 | Avantages numériques: 0 en 0 | Mises en échec: 15

20:00 - Fin de la période

19:47 - Les Caps bourdonnent dans les derniers instants de la période, Samuel Montembeault veille au grain et demeure parfait en première période

16:20 - Dmitry Orlov sert une solide mise en échec à l'endroit de Nick Suzuki, le capitaine du CH s'en tire sans dommage

13:29 - BUT WAS REFUSÉ Alex Ovechkin croit marquer son premier but de la saison; Martin St-Louis conteste la décision pour hors-jeu et les officiels renversent la décision, la marque demeure 0-0

BUT REFUSÉ OVECHKIN -

12:10 - Jonathan Drouin est envoyé dans la mêlée en supériorité numérique

12:05 - La première vague d'attaque à cinq crée des opportunités offensivement, Caufield et Suzuki s'illustrent encore une fois

11:05 - Le défenseur Dmitry Orlov fait trébucher Kirby Dach, un premier avantage numérique pour le CH dans ce duel

06:36 - Alex Ovechkin récupère une rondelle libre à la hauteur du cercle de mise en jeu et dégaine sans avertissement, première chance de marquer pour «Ovie» ce soir

06:27 - Samuel Montembeault se dresse devant l'attaque des Caps, le portier fait fi de la circulation dense

05:05 - Le plus récent premier choix au total dans le circuit Bettman, Juraj Slafkovsky vient à quelques centimètres d'inscrire un premier filet dans la Ligue nationale de hockey

POTEAU SLAF -

04:35 - Le franc-tireur Cole Caufield obtient une bonne chance de marquer de son endroit de prédilection, Darcy Kuemper réalise un bel arrêt

03:16 - Kirby Dach attaque la cage de Darcy Kuemper et dirige un puissant lancer des poignets qui trompe la vigilance du cerbère, mais qui rate la cible

02:32 - Jonathan Drouin fait une première apparition sur la patinoire cette saison, son trio contrôle la rondelle en territoire offensif sans réellement créer de danger

02:21 - Brendan Gallagher connaît un bon début de saison, le petit guerrier transporte la rondelle et dirige un tir que Darcy Kuemper immobilise non sans difficulté

01:50 - L'attaquant Nic Dowd dirige un premier tir vers Samuel Montembeault, le Québécois effectue son premier arrêt de la saison 2022-2023

00:01 - Le trio composé de Monahan-Dach-Dadonov est opposé à celui d'Ovechkin-Strome-Brown en lever de rideau

00:00 - Début de la partie

Formations

Cole Caufield - Nick Suzuki - Josh Anderson

Evgenii Dadonov - Sean Monahan - Kirby Dach

Juraj Slafkovsky - Christian Dvorak - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Jake Evans - Mike Hoffman

Kaiden Guhle - David Savard

Jordan Harris - Johnathan Kovacevic

Arber Xhekaj - Chris Wideman

Samuel Montembeault

Devant le filet

Samuel Montembeault Fiche: 0-0-0 / Moyenne de buts alloués: 0,00 / Taux d’efficacité: ,000%

Darcy Kuemper Fiche: 0-1-0 / Moyenne de buts alloués: 4,14 / Taux d’efficacité: ,862%