Félix Auger-Alissime dans le carré d’as à Florence

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a fait honneur à son titre de favori à l’Omnium de Florence en atteignant les demi-finales grâce à une victoire de 6-3 et 6-4 sur l’Américain Brandon Nakashima, vendredi, en Italie.

Avec cette victoire, le 13e joueur au classement chez les hommes a devancé l’Américain Taylor Fritz dans la course aux Finales de l’ATP, qui auront lieu dans un mois à Turin. Le jeune homme de 22 ans est désormais septième, une position qui lui permettrait une qualification immédiate pour le tournoi de fin d’année.

Auger-Aliassime s’est encore servi de son puissant service pour mettre Nakashima dans les cordes. Il a remporté 35 des 39 échanges sur sa première balle. Ses 24 coups gagnants ont aussi fait la différence face aux 10 du huitième favori.

Ça avait mal débuté pour «FAA», qui avait été brisé d’entrée par l’étoile montante de 21 ans. Le Montréalais lui a toutefois servi le même traitement dès le jeu suivant, et n’a plus regardé derrière ensuite.

Dans le carré d’as, Auger-Aliassime sera confronté au favori local Lorenzo Musetti (28e). Le joueur de 20 ans n’a fait qu’une bouchée de ses deux premiers adversaires à Florence, battant notamment Mackenzie McDonald 6-3 et 6-2 en quarts.

L'autre demi-finale mettra en vedette le Suédois Mikael Ymer (99e) et l'Américain J.J. Wolf (75e).

Vasek Pospisil file en demi-finale

En Allemagne, le Canadien Vasek Pospisil a profité de l’abandon en deuxième manche de l’Ukrainien Vitaly Sachko pour passer en demi-finale du Challenger d’Ismaning.

L’athlète de 32 ans, qui occupe le 122e échelon, avait remporté le premier set 6-3 et menait 1-0 dans le second au moment du forfait de son adversaire.

Sachko, la 312e raquette mondiale, avait été rudoyé par le vétéran en début de rencontre et n’avait remporté que 61 % des échanges sur son premier service. Le Britanno-Colombien a réussi sept as et a brisé son rival une fois.

Ça va plutôt bien pour Pospisil par les temps qui courent, lui qui montre une fiche de 10-3 depuis les Internationaux des États-Unis. La semaine dernière, il avait été vaincu en finale d’un autre tournoi Challenger, à Mouilleron-le-Captif.

La troisième tête de série affrontera le surprenant Allemand Max Hans Rehberg (691e).