Une défaite encourageante pour Andreescu

* Ce texte est écrit par notre nouvelle collaboratrice Stéphanie Myles, qui est sur place à San Diego.

Par moment, l’effort de Bianca Andreescu sur le court central à l'Omnium de San Diego, jeudi soir, contre la jeune Américaine Coco Gauff, évoquait du Bianca Andreescu grand cru – millésime 2019.

De nombreux moments, même.

Malheureusement, il manquait peut-être un ou deux autres moments vers la fin du match puisque la Canadienne de 22 ans – qui menait 3-1 dans la troisième manche – s'est inclinée face à Gauff 6-4, 4-6, 6-3.

Andreescu était presque éliminée dans la deuxième manche. À plusieurs reprises, il ne manquait qu’un point à Gauff pour briser, prendre une avance de 5-3 et tenter de servir pour le match.

Mais la détermination et la combativité, la volonté de se battre, qui étaient ses marques de commerce durant sa montée fulgurante en 2019 – sont apparus du côté de la Canadienne. Andreescu est allé arracher la deuxième manche des mains de Gauff.

Il semblait que le vent avait tourné alors qu'Andreescu a remporté six parties en sept pour prendre une avance de 3-1 dans la manche décisive.

La tournure des événements a généré chez Gauff – comme il se peut avec elle lorsque le vent tourne – un petit air de panique. Mais, rendue une joueuse du top 10, la jeune de 18 ans sait aussi comment se battre. Une mauvaise partie par Andreescu, et soudainement Gauff a pu reprendre espoir.

À 3-4 dans le troisième set, Andreescu a passé le changement de côté à étendre un sac de glace partout, de l'arrière de sa tête à ses mollets. Il ne faisait pas chaud à San Diego jeudi; loin de là.

Crédit photo : Stéphanie Myles

Le premier match de la journée entre la numéro un mondial Iga Swiatek et la «lucky loser» Zheng Qinwen avait été retardé de près de 90 minutes non pas à cause de la pluie, mais plutôt à cause de la brume marine et un peu de bruine dans une quantité à peine suffisante pour arrêter le jeu.

L'humidité était donc proche de 90 pour cent durant le match Andreescu-Gauff, ce qui a contribué à l'inconfort de la Canadienne.

«Le match a été très difficile physiquement, et mentalement. J’avais l'impression d'avoir très bien joué. Mais il y avait des moments ... les trois manches, je menais 2-0. Et dans la troisième manche, je n'ai pas saisi l’opportunité», a déclaré la Canadienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Cela m'a définitivement mis en colère. Mais c’était super physique à la fin de la journée. Et ce ne sont que quelques points ici et là qui ont vraiment fait la différence.»

Andreescu se dirigera maintenant vers Guadalajara, au Mexique, pour ce qui devrait être son dernier tournoi de 2022, à l'exception d'une participation prévue à la finale de la Coupe Billie Jean King au cours de la deuxième semaine de novembre.

À San Diego, elle a joué du gros tennis par moments, contre des joueuses de haut niveau, lors de deux matchs marathons.

Ça ne lui soulagera peut-être guère lorsqu’elle prendra déjà l’avion vers le Mexique vendredi.

Mais elle a dû accepter et apprécier les petites victoires alors qu'elle tente de retrouver le niveau qu'elle avait en 2019, lorsqu'elle était la quatrième joueuse mondiale.

Andreescu devra probablement atteindre au moins les huitièmes de finale à Guadalajara pour terminer sa saison dans le top 50.

«Oui, j’avoue que j'y pense. Je sais vraiment que mon niveau est plus élevé que mon classement», a dit Andreescu. Je dois continuer à jouer plus de tournois, plus de matchs.»