Une 10e manche payante pour les Guardians

Les Guardians de Cleveland n’ont rien donné aux Yankees après la première manche et au bout d’un duel au coude-à-coude qui a nécessité une prolongation, ils l’ont emporté 4 à 2, vendredi, à New York.

Les représentants de l’Ohio égalent ainsi leur série de division 1 à 1, évitant du même coup d’être vaincus une septième fois consécutive en éliminatoires par les Bombardiers du Bronx.

Oscar Gonzalez et Josh Naylor ont libéré les visiteurs en inscrivant des points en 10e manche. Le pointage n’avait pas changé depuis le cinquième assaut, au cours duquel les Guardians avaient nivelé la marque.

Avec un circuit, Amed Rosario avait ramené tout le monde à la case départ. Andres Gimenez, à l’assaut précédent, avait brisé la glace pour Cleveland à l’aide d’un simple payant.

Le partant des Guardians Shane Bieber devait bien évidemment se méfier d’Aaron Judge au premier rang des frappeurs, mais il a été en mesure de l’éventer au premier tour au bâton. Ce fut d’ailleurs un match très frustrant pour le grand numéro 99, qui a été retiré sur des prises à ses quatre présences à la plaque.

Après avoir forcé Anthony Rizzo à frapper directement dans le gant de Steven Kwan, le vainqueur du trophée Cy-Young en 2020 a accordé un simple à Gleyber Torres. Le dangereux Giancarlo Stanton était toutefois le prochain sur la liste. Le spécialiste de la longue balle a été patient et malgré un compte complet, il a expulsé la balle dans les gradins de droite pour deux points.

Emmanuel Clase (1-0) a conclu le match sur la butte pour Cleveland. En deux manches et un tiers, il n’a donné qu’un coup sûr et un but sur balles. Jameson Taillon (0-1), responsable de la déconfiture des Yankees en 10e manche, a ajouté la défaite à sa fiche.