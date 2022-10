Un début de saison sans Chris Boucher

Absent du match préparatoire des Raptors disputé à Montréal vendredi soir, le Québécois Chris Boucher ratera aussi le début de la saison de son équipe, mercredi prochain, à Toronto.

«Chris Boucher est à l’écart, probablement pour quelques semaines», a révélé l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, vendredi.

• À lire aussi: NBA à Montréal : des visiteurs mythiques

• À lire aussi: La NBA débarque à Montréal... pour un match préparatoire

«Ma grande préoccupation – et ç’a aussi été la même dans les dernières années – demeure la santé de l’équipe, a noté Nurse. On a quelques joueurs qui sont blessés, dont Boucher, et nous ne savons pas quand ils reviendront.»

La blessure du Québécois, touché à une cuisse, semble embêter particulièrement l’entraîneur-chef.

«Boucher apporte de l’énergie à cette équipe, a-t-il vanté. Quand on l’amène du banc, il crée une étincelle. Il joue de manière féroce.»

«C’est un joueur assez unique, a ajouté Nurse. Il bloque des tirs autant à l’intérieur de la clé que les tirs de l’extérieur. Il couvre du territoire et il y a de ces soirs où il réussit lui-même des tirs de la ligne des trois points.»

En 2021-2022, Boucher avait mené largement les Raptors avec 75 tirs bloqués au terme de la saison, conservant par ailleurs une moyenne de 9,4 points par match.

Pascal Siakam confiant

La fin du calendrier préparatoire signifie que les Raptors passeront aux choses sérieuses en recevant d’abord la visite des Cavaliers de Cleveland, mercredi, à Toronto. La formation sera à l’étranger pour les trois parties suivantes, soit à Brooklyn face aux Nets, le vendredi 21 octobre, puis à Miami pour y affronter deux fois le Heat, les 22 et 24 octobre.

Les Raptors avaient conclu la récente saison régulière avec un dossier de 48-34, terminant alors au cinquième rang de l’Association de l’Est. Ils avaient toutefois subi l’élimination en première ronde des séries contre les 76ers de Philadelphie.

«On voit ce qu’on n’a pas fait de bien et on essaie de le rectifier, a indiqué Pascal Siakam à propos de cette élimination en six matchs au premier tour éliminatoire. Maintenant, on sait que tout le monde a progressé individuellement, puis collectivement, on a ajouté des joueurs dans l’équipe qui viendront nous aider, dont Otto [Porter], qui a gagné le titre de la NBA, l’an dernier, avec les Warriors. On va bénéficier de cette expérience-là. On a beaucoup de jeunes dans l’équipe et d’avoir le support des vétérans est très important.»