Simon Gagné et les Remparts s’imposent contre le Titan

En l’absence de Patrick Roy, Simon Gagné a profité de l’occasion pour réussir sa rentrée comme entraîneur-chef des Remparts de Québec avec une victoire de 6 à 2, vendredi soir, contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Roy était absent en raison d’un voyage avec le président de l’équipe, Jacques Tanguay.

Les Remparts ont tardé à s’imposer en début de match et le Titan en a profité pour prendre l’avance rapidement. Dylan Andrews a battu le gardien William Rousseau à l’aide d’un tir dans la partie supérieure.

À mi-chemin au premier tiers, bien placé devant le filet, lors d’un avantage numérique, Mikael Huchette a complété un bel échange amorcé par Pier-Olivier Roy et Zachary Bolduc.

Cela a sonné le réveil des locaux, au grand plaisir des 7604 partisans rassemblés au Centre Vidéotron. Nathan Gaucher a montré l’étendue de son talent en inscrivant son quatrième but de la campagne. Le choix de première ronde des Ducks d’Anaheim au dernier repêchage a habilement déjoué le défenseur Émile Perron pour se retrouver seul devant le portier Jan Bednar, qu’il a battu du côté de la mitaine.

L'espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a ramené les deux équipes à la case départ, au deuxième engagement, en marquant alors que le Titan évoluait en supériorité numérique.

Deux buts rapides

Les favoris de la foule ont toutefois pris le contrôle du match pour de bon par la suite, en touchant la cible à deux reprises en 25 secondes. James Malatesta et Davis Cooper ont tous deux surpris Jan Bednar sur des tirs de l’extérieur de l’enclave.

Québec n’a plus regardé derrière par la suite. Mikael Huchette a décoché un tir parfait pour marquer son deuxième but de la rencontre, tôt en troisième période. James Malatesta a fait de même, cinq minutes plus tard, à l’aide d’un tir sur réception dans l’enclave.

La partie s’est terminée avec un peu de brasse-camarade. Après une collision impliquant Jacob Melanson, qui a lourdement frappé le gardien Willliam Rousseau, le défenseur des Remparts Édouard Carrier a notamment été expulsé pour avoir donné un coup de patin à son adversaire.

La formation de la Vieille Capitale reprendra l’action, samedi, à 16 h, alors que les Sea Dogs de Saint-Jean seront les visiteurs.