Rocket: Un grand spectacle pour lancer le bal

Le Rocket de Laval a renoué avec ses partisans à la Place Bell, vendredi, donnant le coup d’envoi à la saison 2022-2023 en s’inclinant 6 à 5 en prolongation face aux Senators de Belleville.

Surfant encore sur l’effervescence générée par son parcours éliminatoire du printemps dernier, l’équipe lavalloise a presque fait salle comble pour son duel inaugural. Lors de la présentation des joueurs, agrémentée de jeux de lumière et d’effets pyrotechniques, les partisans ont réservé certains de leurs plus chauds applaudissements aux attaquants québécois Danick Martel et Rafaël Harvey-Pinard.

Le public lavallois a aussi fortement acclamé le gardien Cayden Primeau, protagoniste de l’épopée printanière du Rocket qui s’est arrêtée en finale de l’Association de l’Est de la Ligue américaine.

Bien que Primeau n’ait pas connu une grande soirée entre les poteaux lavallois, le Rocket a donné tout un spectacle à ses amateurs en effaçant un retard de 4 à 1.

Gabriel Bourque a complété un tic-tac-toe avec quelques minutes à faire au cadran pour forcer la tenue d’une prolongation. Rourke Chartier a toutefois joué les trouble-fête en période supplémentaire, démystifiant Primeau à l’aide d’un tir des poignets.

Gonflés à bloc, les hommes de Jean-François Houle ont amorcé la rencontre sur les chapeaux de roues. En quelques instants, Martel et Mitchell Stephens avaient raté de peu d’excellentes chances de marquer en échappée, et Madison Bowey inscrivait son premier but dans l’uniforme du Rocket.

De plus, le gardien partant du club-école des Sénateurs d’Ottawa, Mads Sogaard, s’est blessé en accordant cette réussite et a dû céder sa cage à Kevin Mandolese.

Ce début de match mouvementé a toutefois fouetté les visiteurs, qui ont inscrit quatre buts consécutifs.

Jayce Hawryluk a d’abord nivelé la marque, puis Stephens a écopé d’une pénalité majeure pour avoir assené un dangereux double-échec. Cela a temporairement freiné l’élan des favoris de la foule.

Les défenseurs Lassi Thomson et Kristian Rubins ont donné les devants aux Senators en milieu de deuxième engagement. L’attaquant finlandais Roby Jarventie croyait ensuite avoir porté un coup dur au Rocket en enfilant l’aiguille en avantage numérique.

La résilience du Rocket ne s’est cependant pas effritée pendant la saison morte. Tout juste avant la conclusion du deuxième vingt, Brandon Gignac a pris la bonne décision dans une descente à deux contre un en battant Mandolese d’un tir vif.

Jesse Ylönen, à l’aide d’un boulet de canon en attaque massive, et Harvey-Pinard, en désavantage numérique, ont ajouté leur grain de sel en troisième période.

Le Rocket affrontera ces mêmes Sénateurs samedi, cette fois à Belleville.