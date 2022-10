Red Wings: Aucune promesse pour Veleno

Joseph Veleno a porté l'uniforme des Red Wings pour 66 matchs l’an dernier et celui des Griffins de Grand Rapids à 11 reprises. S’il a passé la majorité de la saison dans la LNH, le centre de 22 ans n’a toujours pas reçu le feu vert pour se trouver une maison au pays de Motown.

«Je reste chez Jakub Vrana depuis le début du camp, a dit Veleno, à quelques heures du premier match de la saison des Red Wings contre le Canadien au Caesars Arena. C’était ma réalité aussi l’an dernier, je n’avais pas réellement de chez-moi. Ça ne me dérange pas, mais j’aimerais ne plus refaire le trajet entre Detroit et Grand Rapids.»

• À lire aussi: Les Jets seront sans leur entraîneur-chef

• À lire aussi: Un Québécois sous contrat avec les Canadiens

À court terme, Veleno a atteint son objectif. Il a décroché le poste de quatrième centre de l’équipe, repoussant le Suisse Pius Suter, qui avait joué les 82 matchs des Wings l’an dernier, dans les gradins.

«C’est important pour moi, je devrai bien jouer à tous les matchs, a rappelé le choix de premier tour [30e] des Wings en 2018. Mais c’est la même chose pour toute l’équipe. Nous voulons faire une bonne impression cette année. Il y a un nouveau coach, il y a plusieurs nouveaux joueurs et nous voulons voir l’équipe s’améliorer.»

«Il y a de bons joueurs dans les gradins, a-t-il poursuivi. Il y a de la profondeur à l’attaque. Les nouveaux coachs ont bâti la formation et je suis heureux d’en faire partie. Je dois toujours penser que c’est mon dernier match.»

En 66 rencontres l’an dernier à Detroit, Veleno a obtenu 15 points (8 buts, 7 passes). Maintenant âgé de 22 ans, l’ancien des Voltigeurs de Drummondville et des Sea Dogs de Saint-Jean a bon espoir d’atteindre un autre niveau sur le plan offensif.

«Je veux améliorer mon sort au sein de la formation, mais il y aura des étapes à respecter. Je devrai bien jouer et offrir un rendement constant. Les coachs me regarderont et ils feront des choix. Je dicterai ma place dans cette formation selon mon jeu sur la glace.»

Des minutes avant tout

Questionné sur la place de Veleno au sein de son équipe, Derek Lalonde a décrit sa situation avec une grande franchise. Il restera à Detroit seulement s’il peut lui offrir un temps de jeu raisonnable.

«Nous lui demandions lors des matchs préparatoires de devenir un joueur plus difficile à affronter, a expliqué Lalonde. Il doit réussir de bons jeux défensifs, être un centre responsable. Il a du talent et des habiletés, mais il opte parfois pour des jeux risqués.»

«Il a gagné un poste pour le premier match de la saison. Joe et Elmer [Soderblom] restent dans une période d’évaluation. Ils auront besoin de jouer des minutes importantes dans la LNH. Si nous n’y arrivons pas, ils pourraient retourner à Grand Rapids. Ça pourrait devenir plus logique de leur donner de gros rôles dans la Ligue américaine. On jugera selon leur jeu en début de saison.»