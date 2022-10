Paris sportifs : les meilleures offres pour le CF Montréal

En vertu d’une impressionnante récolte de 65 points en 34 matchs, le CF Montréal a conclu la saison au deuxième rang dans l’Est, ce qui lui permettra de jouer un premier match éliminatoire au Stade Saputo depuis 2016, en plus de le faire en tant que favori selon les preneurs aux livres.

Ce statut de favori pourrait d’ailleurs être payant pour les parieurs. Voici les trois meilleures offres de Mise-o-jeu à essayer lors du duel qui opposera les hommes de Wilfried Nancy à l’Orlando City SC, dimanche :

Victoire du CF Montréal – 1,78

Le CF Montréal amorcera les éliminatoires avec un haut niveau de confiance, eux qui ont gagné leurs quatre derniers matchs de la saison régulière, en plus de ne perdre qu’une seule fois à leurs 15 derniers duels, gagnant 11 d’entre eux. L’Orlando City SC, pour sa part, a obtenu sa place en éliminatoires par la peau des dents, avec un gain à son dernier duel, lui qui avait perdu quatre des cinq duels précédents. De plus, les hommes de Wilfried Nancy n’avaient fait qu’une bouchée de la formation de la Floride lors de leur duel au Stade Saputo, en 2022, les battant sèchement 4 à 1. Le «CFM» ne devra pas se montrer trop confiant afin de ne pas se faire surprendre, mais un résultat positif est plus qu’envisageable.

Plus de 2,5 buts – 1,78

En vertu de 63 buts pour et 50 buts contre en saison régulière, pour un total de 113 buts en 34 matchs, la formation de la Belle Province est l’une des équipes de la Major League Soccer qui a vu le plus d’action dans ses matchs. La fin de saison a été particulièrement forte en buts, alors qu’au moins quatre filets ont été inscrits lors de quatre des six derniers duels de l’équipe, sans oublier les cinq buts marqués entre les deux équipes lors du duel au Stade Saputo, au mois de mai.

Kei Kamara marquera un but – 2,90

Le cas de Romell Quioto est toujours aussi nébuleux, lui qui n’a pas joué un seul match depuis le retour de la trêve internationale, soit la fin du mois de septembre. Djordje Mihailovic et Kei Kamara devraient ainsi logiquement être les grands acteurs offensifs du CF Montréal, eux qui ont réussi neuf buts chacun en saison régulière. Le second est toutefois le plus en forme des deux. Il a trouvé le fond du filet quatre fois lors des six derniers matchs de l’équipe. Une réussite de sa part pourrait ainsi offrir un bon retour sur l’investissement.