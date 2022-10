On ne change pas une formule gagnante

Après avoir gagné leur premier match de la saison de façon spectaculaire, mercredi, contre les Maple Leafs de Toronto, les Canadiens de Montréal affronteront une autre des six équipes originales, les Red Wings, vendredi soir, à Detroit.

Ne voulant pas changer sa formule gagnante, l’entraîneur-chef Martin St-Louis enverra dans la mêlée la même formation qu’il y a deux jours.

Le gardien Jake Allen obtiendra donc un deuxième départ de suite. En attaque, la recrue Juraj Slafkovsky retrouvera Christian Dvorak et Brendan Gallagher au sein du troisième trio.

Les Wings misent cette saison sur le défenseur Ben Chiarot, un ancien du CH. Au cours de l’été, ils ont aussi notamment mis la main sur le Québécois David Perron et le gardien Ville Husso, qui sera d’ailleurs en action en soirée.

Les Canadiens disputeront deux matchs en 24 heures. Ils ont rendez-vous samedi avec les Capitals à Washington. Cet affrontement sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 18h.

Les Wings en seront quant à eux à leur match d’ouverture de la saison.

Déjà une grosse perte

Le calendrier régulier est à peine commencé que déjà, le Tricolore doit affronter des épreuves importantes. Bien évidemment, l’état de Carey Price et de Paul Byron continue d’alimenter les discussions, mais voilà que l’arrière Mike Matheson s’est ajouté au groupe d’éclopés à long terme.

Il manquera huit semaines d’activités en raison d’une blessure musculaire à l’abdomen, ce qui compliquera le test se présentant aux recrues de l’équipe à la ligne bleue. Mais les défenseurs en place se disent prêts à relever un défi imposant.

«C’est une grosse perte pour nous. Il est un excellent joueur et ce serait plaisant de l’avoir dans notre formation chaque soir. Mais il faut vivre avec cela. Ça fait partie de la réalité de la Ligue nationale. Les blessures arrivent souvent et il y a deux gros morceaux qui nous manquent. Espérons qu’Eddy [Joel Edmundson] reviendra bientôt. Pour l’instant, on se concentre sur nos matchs, a déclaré en mêlée de presse David Savard après la séance matinale. Comme on le dit depuis le début, les jeunes prennent de l’expérience et ont la chance de jouer beaucoup de minutes.»

Point de presse de David Savard -

D’ailleurs, le vétéran a vécu un peu le même scénario il y a quelques années avec les Blue Jackets de Columbus qui avaient dû utiliser plusieurs recrues simultanément. Il entend se servir de son vécu pour bien remplir son rôle de mentor auprès des plus jeunes.

«C’est dur d’être constant. Notre travail est un peu de les éclairer et de les aider à se préparer. C’est un enjeu d’équipe. Puis, Martin est très bon pour surveiller leur niveau d’énergie. La saison peut être pour eux un peu plus difficile que ce qu’ils ont connu, donc il s’agit de bien gérer le tout. Et c’est à nous [les plus vieux] de leur permettre d’être à l’aise et en confiance sur la patinoire, a souligné Savard. Il y aura des erreurs à tout le monde et ça fait partie du jeu. Il faut passer par-dessus ça et continuer à travailler fort.»

La formation du CH à l’entraînement :

Attaquants

Caufield - Suzuki - Anderson

Dach - Monahan - Hoffman

Slafkovsky - Dvorak - Gallagher

Pitlick - Evans - Dadonov

Défenseurs

Guhle - Savard

Xhekaj - Wideman

Harris - Kovacevik

Gardien

Allen

Point de presse de Martin St-Louis -