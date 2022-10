NFL: des paris à essayer

Comme chaque semaine, la NFL a réservé aux amateurs de football souhaitant parier sur l’issue des matchs quelques pièges et certaines rencontres risquent de faire réfléchir davantage.

Avec le début des «bye week», ces fameuses semaines de congé dont bénéficient les clubs une fois par campagne, les choix sont moins évidents que prévu. Dans d’autres cas, la performance inattendue d’équipes compliquera la tâche de prédire le dénouement des parties de dimanche et lundi.

Ainsi, malgré leurs quatre gains en cinq sorties cette année, les Giants de New York sont largement négligés en prévision de la visite du quart Lamar Jackson et des Ravens de Baltimore au MetLife Stadium. En excluant l’écart de points prévu, les visiteurs sont favorisés à 1,39 sur le site Mise-o-jeu +, comparativement à 3,00 pour leurs adversaires.

De leur côté, les Dolphins de Miami (2,45) affichent un dossier de 3-2, mais les preneurs aux livres ont bien noté l’absence du pivot Tua Tagovailoa. Également, les adversaires sont passablement en forme. Conséquemment, les Vikings du Minnesota (1,58) l’emporteront dans le sud de la Floride aux dires des observateurs.

Pour ce qui est de la bataille au sommet de la section Est de l’Association nationale, les Cowboys de Dallas (3,15) pourraient s’avérer très payants s’ils surprennent les Eagles de Philadelphie (1,37), parfaits après cinq affrontements. Pourtant, la formation du propriétaire Jerry Jones va bien avec quatre triomphes jusqu’ici, et ce, malgré la blessure au pouce droit du pivot Dak Prescott.

Autre cauchemar new-yorkais?

Vaincus à Londres par les Giants dimanche dernier, le vétéran Aaron Rodgers et ses Packers de Green Bay accueilleront les Jets de New York au Lambeau Field. Même si les deux équipes présentent une fiche de 3-2, les favoris locaux ont largement l’estime des experts avec une cote de 1,28, bien plus faible que celle de 3,65 de leurs prochains opposants.

D’autres duels mettront aux prises des clubs revendiquant le même nombre de victoires. Avec un rendement de 2-3, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2,20) et les Browns de Cleveland (1,71) vont s’entredéchirer afin de revenir au seuil de respectabilité. Les Bengals de Cincinnati (1,76) et les Saints de La Nouvelle-Orléans (2,10) se trouvent dans une situation identique, tout comme les Cardinals de l’Arizona (1,71) et les Seahawks de Seattle (2,20).