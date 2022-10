Matheson, un mal pour un bien?

Il y a plusieurs clichés dans le monde du sport et du hockey. On répète constamment qu’une blessure ouvre toujours une porte à un plus jeune. Chez le Canadien, c’est probablement une porte de grange.

Déjà très jeune à la ligne bleue avec la blessure au dos à Joel Edmundson, le CH devra maintenant survivre à la perte de Mike Matheson pour les huit prochaines semaines en raison d’une entorse à un muscle de l’abdomen.

À sa sortie d’un entraînement au Little Caesars Arena, Martin St-Louis refusait de parler d’un mal de tête avec l’absence d’un autre membre important de sa brigade de défenseurs.

«Je suis déçu pour Mike et le groupe, mais les maux de tête n’arrangeraient rien, a raconté St-Louis. C’est un défi pour notre jeune groupe. En anglais, on dit silver lining. Ça donnera une chance aux jeunes d’avoir plus de répétitions. Ils auront des répétitions importantes. Ça pourrait accélérer leur développement. Au retour de Matheson et Eddy, on pourrait franchir un pas encore plus grand, puisque les jeunes seront rendus plus loin dans leur développement.»

Point de presse de Martin St-Louis -

David Savard, qui a bloqué neuf tirs contre les Leafs, a aussi décrit l’absence de Matheson comme une occasion en or pour ses jeunes coéquipiers.

«C’est une grosse perte pour nous, a renchéri le défenseur David Savard. On sait qu’il est un excellent joueur, on aimerait l’avoir dans notre formation. Mais les blessures font partie de la réalité de la LNH. Il nous manque deux gros morceaux avec Eddy et Mike. On espère qu’Eddy reviendra bientôt. Comme on le dit depuis le début, c’est de l’expérience pour les jeunes. Ils auront la chance d’apprendre rapidement.»

Point de presse de David Savard -

Guhle ne s’y attendait pas

Défenseur le plus utilisé au premier match de la saison face aux Maple Leafs avec un temps de jeu de 22 min et 34 s, Kaiden Guhle sait qu’il passera encore beaucoup de temps sur la surface glacée lors des prochaines semaines.

«Je ne croyais pas jouer autant pour un premier match dans la LNH, c’était une agréable surprise, a dit Guhle. Je suis heureux de voir que les entraîneurs me font confiance. C’était bien, mais je devrai maintenir le rythme. En l’absence de Mike, j’aurai besoin d’élever mon jeu et c’est la même chose pour les autres jeunes.»

Toujours le sourire aux lèvres, Brendan Gallagher avait aussi une pensée pour Matheson, qui ne reviendra pas au jeu avant la mi-décembre.

«C’est dommage pour Mike, il sera important dans notre équipe et il avait hâte de jouer ici, a répondu Gallagher. Ce sera repoussé. Mais on a plein de jeunes qui seront forcés de jouer de grosses minutes. Ils l’ont bien géré contre Toronto. C’est ça, le hockey, tu dois composer avec des blessures. Ils nous manquent deux de nos défenseurs sur qui on comptait le plus, Eddie et Matt. Des gars doivent se lever. Savard a bloqué quoi... neuf tirs? Des jeunes se lèvent. On a besoin de ça.»