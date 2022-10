La fin entre les Rams et Cam Akers?

Le porteur de ballon des Rams de Los Angeles Cam Akers ne jouera pas le match des siens, dimanche, contre les Panthers de la Caroline, lui qui a aussi raté deux entraînements au cours de la semaine pour «des raisons personnelles».

«Nous travaillons sur quelques trucs avec Cam. Il n’était pas ici [à l’entraînement] hier [jeudi] et il n’y sera pas non plus aujourd’hui [vendredi]», a expliqué l’entraîneur-chef de la formation californienne Sean McVay, en conférence de presse.

Cette explication d’apparence anodine a toutefois pris une autre tournure lorsqu’il a été questionné à savoir si Akers faisait partie des plans de l’équipe à plus long terme.

«Nous travaillons sur différents dossiers en ce moment. Comme je l’ai dit – et j’espère que vous allez être indulgents – nous allons garder ces discussions à l’interne pour le moment», a ajouté McVay.

Choix de deuxième ronde (52e au total) des Rams en 2020, le porteur de ballon laissait présager un bel avenir après sa première campagne professionnelle. Une déchirure du tendon d’Achille l’avait toutefois forcé à rater l’ensemble de sa deuxième année dans la NFL.

En 2022, il a porté le ballon 51 fois en cinq matchs, pour des gains au sol de 151 verges et un majeur. En son absence, Darrell Henderson fils devrait assumer le rôle de partant, tandis que Malcolm Brown et Ronnie Rivers devraient être ses remplaçants.

Questionné à savoir si l’équipe cherchait à ajouter un porteur de ballon à son équipe, McVay a laissé la porte ouverte à ce scénario.

«Je ne dirai jamais non. Nous allons toujours explorer nos options si nous croyons qu’il y a une chance de s’améliorer, a conclu McVay. Toutefois, ce n’est probablement pas un dossier prioritaire.»