Jeff Petry et les Penguins: un mariage bien entamé

Les Penguins de Pittsburgh ont amorcé de belle manière leur saison, jeudi, et leur nouveau défenseur Jeff Petry semble avoir déjà trouvé ses aises dans l’ouest de la Pennsylvanie.

Acquis du Canadien de Montréal par le biais d’une transaction impliquant Mike Matheson l’été dernier, le vétéran a passé plus de 21 minutes sur la glace, inscrivant une mention d’aide et affichant un différentiel de +2 dans une victoire facile de 6 à 2 contre les Coyotes de l’Arizona. L’Américain s’est distingué de diverses façons, comme le montrent ses quatre lancers bloqués et trois mises en échec. Tout cela a suscité l’attention et les compliments de l’entraîneur-chef Mike Sullivan.

«C’est un très bon joueur, je crois qu’il serait un arrière du top 2 dans toute équipe de cette ligue. Il est très compétitif et s’est amélioré, offrant un bon complément à notre jeu grâce à tous les autres aspects de son jeu», a-t-il évalué, tel que rapporté par le site des Penguins.

«Je pense qu’il nous aide dans plusieurs facettes et nous rend plus difficiles à affronter. Il peut effectuer une bonne première passe ou décocher une bombe à partir de la ligne bleue. Il possède aussi un bon tir sur réception et a d’ailleurs été efficace sur notre deuxième unité d’avantage numérique, a ajouté Sullivan. Il donne plusieurs autres dimensions à notre jeu, mais sa taille et ses habiletés aideront sûrement.»

Les papillons dans l’estomac sont partis

Quant au principal concerné, il s’est dit heureux de son entrée en matière, disant apprécier l’ambiance du domicile des Penguins. La bonne performance du club lui a permis de chasser rapidement la nervosité et il s’agit maintenant de suivre les étapes de la saison en cours.

«On a disputé des matchs préparatoires, puis cette première rencontre du calendrier régulier qui constitue un autre pas à franchir. Il y a une bonne équipe ici et c’est bien d’en faire partie. Chaque joute deviendra plus intense et il est bon de commencer avec une victoire», a affirmé Petry.

Le prochain rendez-vous de la bande de Sidney Crosby sera davantage relevé, car le Lightning de Tampa Bay sera en visite au PPG Paints Arena, samedi.