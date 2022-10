L'absence de Mike Matheson risque d'être le premier domino qui va en faire tomber une série d'autres chez les Canadiens de Montréal.

C'est du moins ce que Renaud Lavoie a déclaré lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«La blessure à Mike Matheson, j'espère que les gens réalisent à quel point elle fait mal. Ça fait mal pour l'apprentissage des jeunes. David Savard et Chris Wideman sont les deux seuls qui sont capables de passer du temps avec les jeunes et les aider. Tu as besoin de Mike Matheson et Joel Edmundson. Cette jeune défensive va peut-être s'apercevoir que de jouer à Washington n'est pas facile.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports estime donc que la direction de l'équipe n'aura pas le choix de bouger, tôt ou tard.

«J'ai hâte de voir comment les choses vont se passer. Je suis convaincu que, à un moment donné, Jeff Gorton et Kent Hughes n'auront pas le choix. Il va falloir donner de l'aide à ce groupe.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.