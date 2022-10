L’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin «n’est qu’à 114 buts» du record de tous les temps de Wayne Gretzky et s’il y a quelqu’un qui pourrait s’en approcher un tant soit peu, c’est bien lui.

Avant tout, il devra rejoindre Gordie Howe, qui est deuxième avec 801 buts. Et le Russe devra se mettre au travail, lui qui n’a pas trouvé le fond du filet en deux matchs cette saison.

Samedi soir, «Ovi» et ses coéquipiers recevront les Canadiens de Montréal. La rencontre sera d'ailleurs diffusée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 18h.

«S’il reste en santé, il se donne une chance, a analysé l’entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, vendredi lors de l’émission La Poche bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. [...] S’il joue 82 matchs pourquoi pas une quarantaine de buts encore? Il est en mission. Il veut atteindre le record. Surtout, il a pris goût à gagner, il n’accepte plus de perdre.»

Et Robitaille est plutôt bien placé pour parler d’Ovechkin puisqu’il a disputé ses deux seuls matchs dans la LNH dans l’uniforme des Capitals.

«Ça vient me chercher un peu et je ne suis pas un gars qui a joué énormément dans la Ligue nationale, mais ils m’ont quand même donné ma seule chance de jouer là, a rigolé Robitaille. C’est une organisation qui a cru en moi en tant que joueur autonome après mon stage junior.»

Robitaille a d’ailleurs raconté une savoureuse anecdote de son passage à Washington.

«À cette époque, on avait Alexander Semin aussi. Des fois, tu regardais Alex (Semin) et tu te demandais, c’est qui le premier choix au total? Semin a des habiletés, il patine, il shoot, on se disait qu’il allait le challenger, car il est aussi bon que lui. Ç’a fini qu’Alex a joué dans la Ligue nationale, il a eu une belle carrière, mais ils ne sont pas dans la même ligue.»

