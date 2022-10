Crosby et Toews dans un club très sélect

En amorçant respectivement leur 15e et 16e saison en tant que capitaine d’une même concession de la Ligue nationale de hockey (LNH), Jonathan Toews et Sidney Crosby entrent dans l’histoire comme les plus grands leaders de leur génération.

Dans l’histoire de la ligue, peu de joueurs ont porté le «C» sur leur chandail pendant aussi longtemps avec un seul club. En fait, ils ne sont que cinq.

- Steve Yzerman

«Stevie Wonder» est le joueur qui fut capitaine avec une même formation le plus longtemps, menant les Red Wings de Detroit pendant pas moins de 19 saisons. Yzerman a reçu cet honneur à sa quatrième saison, en 1986-1987, et l’a conservé jusqu’à l’année de sa retraite, en 2006.

Le poids de la lettre n’a jamais affecté le grand Britanno-Colombien pendant sa carrière. Deux ans après avoir été nommé capitaine, il a joué six saisons consécutives de 100 points et plus. Il a également soulevé la coupe Stanley à trois reprises (1997, 1998 et 2002).

- Sidney Crosby

Si un homme peut s’approcher de ce record d’Yzerman, c’est bien Sidney Crosby. Le Néo-Écossais est devenu le meneur des Penguins de Pittsburgh en 2007, lorsqu’il n’était encore qu’un adolescent de 19 ans.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, il amorce une 16e campagne comme capitaine et a encore de très belles années devant lui. En 2009, il était devenu le plus jeune porteur du «C» à mener son équipe à la conquête du saladier d’argent. Il s’agissait du premier de ses trois championnats à ce jour.

- Joe Sakic

Joe Sakic est le seul homme de cette liste à avoir été capitaine dans deux villes différentes, mais pour la même concession. Devenu capitaine en 1992-1993 des Nordiques de Québec, il a poursuivi son rôle avec l’Avalanche du Colorado jusqu’en 2008-2009, pour un total de 15 campagnes.

Avec deux coupes Stanley (1996 et 2001) à son palmarès, Sakic fut également l’un des grands leaders des années 1990 et 2000, et surtout, d’une fidélité sans faille à l’équipe qui l’a repêché en 1987. Il est d’ailleurs toujours impliqué dans les bureaux des «Avs», lui qui est l’un des grands artisans de la conquête de l’an dernier.

- Raymond Bourque

Contrairement à tous les autres joueurs de ce palmarès, Raymond Bourque n’a pu mener les Bruins de Boston à la coupe Stanley en 15 ans comme capitaine. Il a toutefois réalisé son rêve en l’emportant avec l’Avalanche en 2001.

Le Québécois, le défenseur le plus productif de l’histoire avec 1579 points en 1612 matchs, a conduit les Bruins à une incroyable période de stabilité. Sous sa houlette, l’équipe n’a raté les séries éliminatoires qu’une seule fois, en 1996-1997.

- Jonathan Toews

À l’aube de la campagne 2008-2009, Jonathan Toews a succédé à Crosby comme plus jeune capitaine de l’histoire du circuit Bettman. Le Manitobain, trois coupes plus tard (2010, 2013 et 2015), amorce une 15e saison en tant que leader du vestiaire des Blackhawks de Chicago.

Le joueur de centre de 34 ans a raté tout le calendrier de 2020-2021 en raison d’une blessure et son avenir dans la Ville des vents semble tout sauf sûr. Le capitaine mènera-t-il encore longtemps des Hawks en reconstruction ou fera-t-il profiter son expérience à un autre club l’an prochain?

À surveiller : Alexander Ovechkin (Capitals de Washington, 14 saisons), Gabriel Landeskog (Avalanche du Colorado, 11 saisons), Steven Stamkos (Lightning de Tampa Bay, 10 saisons) et Jamie Benn (Stars de Dallas, 10 saisons).