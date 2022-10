Circuit LIV: Brooks Koepka en mission

Brooks Koepka tentera ce week-end de remporter un premier tournoi du circuit LIV de golf, et il a bien amorcé le tout à Djeddah avec une ronde de 62 coups (-8), vendredi.

La nouvelle ligue effectue un arrêt important avec son premier événement en sol saoudien, puisqu’elle est financée par le fonds d’investissement public du pays.

Koepka est l’une des têtes d’affiche présentes en Arabie saoudite. L’Américain n’a pas déçu en ne commettant aucun boguey.

«J’ai joué plutôt bien. Mes coups de départ n’étaient pas parfaits, mais les contacts étaient bons. [...] C’était assez solide, je suis content», a-t-il commenté brièvement après sa ronde.

L’espace d’un instant en milieu de parcours, les deux frères Koepka, Brooks et Chase, se sont retrouvés au sommet du classement. Le second a toutefois perdu quelques rangs et a terminé la première journée à -2, en 16e position.

«J’ai trouvé ça plutôt cool. Je ne sais pas si ça se reproduira à nouveau. D’arriver au 10e fanion et de voir les deux Koepka en tête, c’était un beau moment pour moi. J’ai des frissons juste à en parler», a confié l’aîné.

Charl Schwartzel (64) sera le principal poursuivant de Koepka pour la deuxième ronde. Hideto Tanihara, Peter Uihlein et Patrick Reed, qui ont tous joué 65 (-5), les suivent de près.

Au bilan des équipes, le Smash GC des Koepka et de Uihlen domine en vertu de son cumulatif de -15. Trois quatuors occupent le deuxième rang à -10.

• Les tournois du circuit LIV sont présentés sur les ondes de TVA Sports 2.