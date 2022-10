«Ça passe ou ça casse» pour le CF Montréal

Le CF Montréal disputera dimanche au Stade Saputo un match éliminatoire face à Orlando City SC. Et pour les hommes de Wilfried Nancy, il ne peut y avoir de deuxième chance puisque ce sera un match à élimination directe.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Il s’agira ainsi d’un premier match éliminatoire à Montréal depuis 2016 et le XI montréalais agira à titre de favori après sa saison historique. Alors l'entraîneur-chef a rappelé à ses joueurs que c’est ce qu’ils ont fait de bien pendant la campagne 2022 qui les a menés jusque là.

«La saison régulière, c’est 34 matchs et les joueurs ont très bien fait, a souligné Nancy, vendredi matin, lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. On doit maintenir ce qu’on a fait de bien, car tous les scénarios, on les a vécus. On revenait de l’arrière, on était en avance, on a eu des moments difficiles, on a eu des moments qui ont été faciles. La seule différence, c’est que c’est sur un match.

«[...] C’est vraiment les émotions qui vont faire la différence. Les joueurs doivent essayer d’avoir un bon contrôle émotionnel, mais que surtout, le message est qu’ils prennent du plaisir à faire les efforts, quand ça va être difficile, d’être soudés, quand on sera dans des moments positifs de continuer à faire ce qu’on fait de bien. Mais ils ont déjà vécu tout ça. La différence, c’est que ça passe ou ça casse.»

Ainsi, les 65 points obtenus au classement, le record de la MLS de 11 victoires à l’étranger, tout ça ne voudra plus rien dire en cas de défaite face à Orlando. Voilà la dure réalité des éliminatoires.

Voyez l’entrevue de Wilfried Nancy dans la vidéo ci-dessus.