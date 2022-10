Les Raptors l'emportent dans une ambiance survoltée

Faut bien du basketball pour qu’un club de Toronto soit applaudi au Centre Bell. Pendant que le Canadien s’inclinait sèchement à Detroit, vendredi soir, c’était salle comble et la grande majorité des 21 900 amateurs rassemblés dans l’amphithéâtre montréalais encourageaient les Raptors.

«Let’s go, Raptors! Let’s go, Raptors!», pouvait-on entendre.

Carey Price était notamment aux premières loges, sur le bord du court, avec son épouse Angela. Paul Byron est venu le rejoindre pour la deuxième demie. Le joueur de football québécois Laurent Duvernay-Tardif profitait aussi de ce premier passage de la NBA à Montréal depuis 2018.

Dans une ambiance survoltée, les Raptors et les Celtics de Boston ont poussé le spectacle jusqu'en prolongation, avec une égalité de 127-127 après les quatre quarts habituels. Toronto l'a finalement emporté 137 à 134.

«C’est unique pour une équipe de sentir le support de tout un pays, a témoigné le joueur des Raptors Pascal Siakam, en marge de ce match présenté au Centre Bell. Certains partisans viennent à Toronto pour voir des matchs, mais ce n’est pas tout le monde qui a cette opportunité. On voit que les gens sont excités et contents d’être là et pour nous, c’est une joie. Pour moi, en tant que francophone, de venir à Montréal, c’est quelque chose de bien et d’important.»

Inutilisé par l'entraîneur-chef Nick Nurse, Siakam a toutefois laissé ses coéquipiers animer le spectacle sur le terrain en soirée, notamment O.G. Anunoby et Scottie Barnes, qui ont respectivement inscrit 32 et 25 points.

Un «dunk» de Khem Birch

Le Québécois Chris Boucher, porte-couleurs des Raptors, n’était pas de la rencontre, lui qui est malade en plus d’être blessé à une cuisse. La formation de Toronto comptait néanmoins sur la présence d’un autre joueur natif de Montréal, Khem Birch. Ce dernier a d’ailleurs soulevé la foule avec un «dunk», avec un peu plus de cinq minutes à écouler au premier quart. Le début de rencontre a été un véritable feu d’artifice alors que les Celtics menaient 36 à 35 après un seul quart.

Après avoir subi une intervention chirurgicale au genou droit en mai dernier, Birch a pu montrer qu’il était en santé alors que les Raptors entameront leur saison régulière, mercredi prochain à Toronto, contre les Cavaliers de Cleveland.

«Je ne cherche pas d’excuses avec l’état de mon genou, mais ça demeure une raison pour laquelle je n’étais pas aussi agressif la saison dernière, a reconnu Birch, particulièrement efficace pour récupérer le ballon sous le panier. D’aller chercher des rebonds a toujours fait partie de mon jeu. Ce n’est pas nouveau pour moi. Je le fais car c’est naturel de le faire.»

Soirée dispendieuse

Dans la foule, les amateurs semblaient apprécier le spectacle. Tant mieux, car certains avaient dû débourser une petite fortune afin d’obtenir des billets auprès des revendeurs. Environ une heure avant le début du match, il était difficile de trouver une paire de billets à moins de 500$, même dans les hauteurs du Centre Bell.

En août dernier, le jour de la mise en vente, tous les billets offerts sur le site de la compagnie Ticketmaster avaient été écoulés en moins de 10 minutes.

Un rêve alimenté

Si le commissaire Adam Silver a rejeté l’idée d’une possible expansion à court terme, un match préparatoire comme celui de vendredi au Centre Bell alimente le rêve de voir un club de la NBA aboutir un jour au Centre Bell.

«Montréal est une belle ville. Pourquoi pas?, s’est d’ailleurs exprimé Siakam, sur la question. Maintenant, je ne sais pas comment ça marche [pour une expansion], mais à chaque fois qu’on vient ici, le support est là.»

- Pendant ce temps, à Indianapolis, le Québécois Bennedict Mathurin et les Pacers ont subi une défaite de 122 à 114 dans un match préparatoire contre les Rockets de Houston. Malgré le revers, Mathurin a totalisé 18 points au cours de cette rencontre.