À Detroit avec le cœur léger

Travailler dans la bonne humeur, il n’y a rien de tel pour faire avancer de grands projets. Comme celui de redonner ses lettres de noblesse à une concession en mal d’amour. C’est justement l’ambiance dans laquelle le Canadien s’est entraîné, jeudi, avant son départ pour Detroit.

Martin St-Louis et ses troupiers avaient de quoi avoir le sourire aux lèvres et le cœur léger. La satisfaction d’avoir vaincu les Maple Leafs de Toronto était encore palpable à peine 12 heures après ce premier triomphe en ouverture de saison depuis la campagne 2017-2018.

«C’est important une première victoire. Ça permet de se sentir bien et d’avoir confiance en ce que l’on fait», a lancé le défenseur Chris Wideman.

On a beau dire que le calendrier préparatoire n’a pas d’importance, mais il est clair que les joueurs avaient la fiche de 0-6-2 à l’esprit. Même si on nous a rebattu les oreilles avec le fameux processus, plus le premier gain se serait fait attendre, plus le poids aurait été lourd sur les épaules des joueurs du Canadien.

«On a encore quelques blessés, mais c’était la première fois qu’on avait notre véritable formation de la LNH sur la patinoire. C’est quelque chose que nous n’avons pas été en mesure de faire pendant tout le calendrier préparatoire», a fait valoir Wideman.

À quelques pas de son coéquipier, David Savard abondait dans le même sens, rappelant que le camp sert surtout à ce que tous les joueurs soient sur la même page.

«Oui, on a perdu tous nos matchs dans le calendrier préparatoire, mais il servait à l’enseignement, à la correction d’erreurs et à s’assurer que tout soit en place pour le début de la saison. Hier [mercredi], justement, on a joué un match assez complet», a soutenu le Maskoutain.

Impressionné par les jeunes

Évidemment, un match est loin de faire une saison. D’ailleurs, à la suite de la victoire acquise lors du match inaugural de 2017, le Canadien avait subi sept revers consécutifs, dont un en prolongation.

«On a obtenu le résultat qu’on voulait, mais ça ne change pas ce que l’on fait aujourd’hui. Quand tu gagnes, le lendemain, tu dois te lever et recommencer. C’est la même chose quand tu perds», a comparé l’entraîneur-chef du Canadien.

«On demeure concentré sur la marche à suivre tout en gardant un bon niveau d’enthousiasme. Je pense que si on a cette mentalité, nous obtiendrons de plus en plus les résultats souhaités», a poursuivi St-Louis.

Pas question, donc, de partir en peur, même si le Tricolore a surpris les puissants Leafs en lever de rideau et même si, dans l’ensemble, les jeunes défenseurs, Kaiden Guhle en tête, ont effectué de l’excellent boulot.

«Ces gars sont incroyables. C’était beaucoup de pression, hier soir [mercredi]! Ils sont tellement calmes et confiants avec la rondelle. Leur contribution a été bénéfique pour l’équipe. Ils ont semblé grandir présence après présence», a dit Wideman.

Trois matchs en quatre soirs

Maintenant qu’ils ont compris ce que c’était de battre les Maple Leafs sur la glace du Centre Bell, les recrues du CH devront apprivoiser les séquences condensées de deux matchs en 24 heures et de trois rencontres en quatre soirs.

C’est ce qu’ils vivront avec une visite, vendredi soir, à Detroit, suivie d’un arrêt, samedi, à Washington.

Jeux simples

Si St-Louis croit que ça coulera de soi pour ses jeunes joueurs, Savard est d’avis qu’il y aura possiblement un ajustement à faire.

«Ça fait partie de l’apprentissage. Dans la LNH, les matchs sont plus intenses et il y a souvent un des deux clubs qui est reposé. Il faut savoir jauger ses énergies en faisant des présences plus courtes et en s’assurant de bien récupérer entre les matchs.»

«Et ce ne sont pas des matchs où tu te portes en attaque. Ce sont des matchs où tu gardes les choses simples», a-t-il prévenu.

Il faudra donc s’attendre à ce que le Canadien dispute deux parties de route : simples et ternes.

Martin St-Louis a confirmé que c’est Jake Allen qui affronterait les Red Wings de Detroit vendredi soir. Toutefois, le plan n’est pas déterminé pour samedi.