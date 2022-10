Yordan Alvarez a le numéro des Mariners

Les Mariners de Seattle verront le voltigeur des Astros Yordan Alvarez dans leurs pires cauchemars lors des prochaines nuits, puisque ce dernier a cogné le circuit victorieux pour une deuxième fois en autant de matchs dans la série de division opposant les deux formations, jeudi à Houston. Il a ainsi aidé les siens à l’emporter 4 à 2.

Contrairement au premier match de la série, lors duquel Alvarez avait mis fin directement au match avec son élan en neuvième manche, mardi, le coup d’éclat de deux points de l’athlète de 25 ans, en sixième manche, donnait cette fois une avance de 3 à 2 aux favoris de la foule.

Ce fut le seul coup sûr du jour d’Alvarez, alors que les Astros en ont réussi six au total. Kyle Tucker, avec un circuit en solo, et Alex Bregman, avec un simple, ont produit les autres points des vainqueurs.

Carlos Santana et Dylan Moore ont assuré la mince réplique des visiteurs en produisant un point chacun en quatrième manche.

Sur la butte, Framber Valdez a amorcé le match pour les Astros et il y est resté pendant cinq manches et deux tiers, lui qui a permis les deux seuls points adverses sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de passer six adversaires dans la mitaine. Il n’a toutefois pas été impliqué dans la décision. C’est plutôt le releveur Hector Neris (1-0), en action pendant seulement un tiers de manche, qui a vu la victoire être ajoutée à sa fiche. Ryan Pressly a quant à lui signé son premier sauvetage des éliminatoires.

Du côté des Mariners, Luis Castillo (1-1) n’a pas été mauvais, mais la défaite lui a tout de même été attribuée, lui qui a laissé sa place après sept manches de travail. Il a donné trois points sur cinq coups sûrs, obtenant aussi sept retraits sur des prises.

Les Mariners retourneront désormais à Seattle, où ils auront un grand besoin du soutien de leurs partisans, samedi, lors du troisième duel. Ils n’auront plus le droit à l’erreur, eux qui tirent de l’arrière 2-0 dans la série.