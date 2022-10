Une grande place pour Di Tullio

Le CF Montréal a remis le trophée du joueur par excellence de la dernière saison à Romell Quioto et Alistair Johnston a été nommé joueur défensif de l’année, mais ce n’est pas ce qui a retenu l’attention jeudi après-midi.

C’est plutôt le nouveau trophée Jason-Di-Tullio qui a été remis au jeune Tomas Giraldo qui a causé la surprise.

Ci-dessus, voyez les commentaires de Romell Quioto, Alistair Johnston, Tomas Giraldo, Gabriel Gervais et Olivier Renard.

Cet honneur visant à honorer «la Grinta», qui représente la fougue et la combativité si chères à l’entraîneur adjoint décédé cet été, est attribué par un vote des joueurs.

Plusieurs membres du Bleu-Blanc-Noir l’auraient mérité, mais les joueurs ont choisi de le remettre à un joueur qui n’a pas encore joué un seul match depuis qu’il a signé son premier contrat professionnel, en 2020.

Honneur

«C’est un honneur parce que les deux dernières années n’ont pas été faciles, mais je n’ai jamais lâché le sourire», a commenté Giraldo qui a vraiment été pris par surprise.

Et le tout s’est déroulé devant ses coéquipiers puisqu’on a invité tout le monde, dont des membres de la famille de Di Tullio alors que les prix étaient normalement remis seulement devant les journalistes.

«Les joueurs ont pensé à moi, je ne m’y attendais vraiment pas, a avoué le milieu de terrain de 19 ans. J’étais juste venu pour taper dans les mains. Ça me motive à continuer de travailler.»

«Ça me surprend parce qu’il y avait d’autres exemples dans l’équipe comme Mason [Toye] ou Sam [Piette].»

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

Années difficiles

Il faut dire que l’espoir issu de l’Académie du club revient de très loin, lui qui a été en uniforme pour le tout premier match de la saison 2022 sans jouer une minute et qui n’avait pas porté le maillot depuis décembre 2020 sans encore une fois jouer une seule minute.

Depuis, il a lutté contre les blessures, dont une très persistante au pied qui a nécessité une opération.

«J’ai eu un problème au pied, ç’a pris plus de temps que prévu, mais ça s’est réglé. Cette année, j’ai eu un problème musculaire et la blessure au pied est revenue par surprise avec un mauvais pas à l’entraînement et j’ai été opéré.»

«En ce moment, je suis vraiment content parce que ça va beaucoup mieux et je cours sur le terrain. Je vois la lumière au bout du tunnel et j’espère pouvoir être sur le terrain bientôt même si je prends ça au jour le jour», a-t-il indiqué sans préciser le moment de son retour.

Inspiration

La persistance de Giraldo a touché ses coéquipiers et Alistair Johnston a souligné son entêtement.

«Quand tu viens ici tous les jours et que tu vois les efforts qu’il déploie, les heures qu’il passe dans le gym et l’angoisse qu’il vit de subir une nouvelle blessure, tu peux te reconnaître.»

«Il a vécu des moments difficiles, mais il est toujours souriant et n’a jamais la mine basse. Nous respectons ça parce que nous savons que c’est difficile de faire partie d’une équipe qu’on ne peut pas aider sur le terrain. Il est un élément positif pour chacun d’entre nous.»

Honorer

Ce nouveau trophée a été créé afin de perpétuer la mémoire de Jason Di Tullio, qui a succombé à un cancer du cerveau à 38 ans en juillet dernier.

«On voulait que la mémoire de Jason vive longtemps. Lorsque je jouais, on avait un trophée pour le héros obscur et c’est Jason qui le remportait souvent. Il était dans l’ombre, mais on appréciait son travail acharné et son dévouement», a précisé le président et chef de la direction du club Gabriel Gervais.

La mère de Di Tullio, Julia Garofano, était présente et était très émue.

«C’est touchant et émotif. C’est une très belle chose qu’ils feront chaque année. C’est une façon de laisser son héritage se perpétuer et je remercie Gabriel Gervais pour ça. C’est un merveilleux cadeau qui est offert à notre famille. Je sais que Jason regarde de là-haut.»