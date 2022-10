Une autre poursuite contre Deshaun Watson

Le quart-arrière des Browns de Cleveland Deshaun Watson est encore dans l’embarras, lui qui a vu une nouvelle femme intenter une poursuite civile contre lui, jeudi, pour des gestes d’inconduite sexuelle.

Il s’agit ainsi de la 26e poursuite connue contre le pivot, anciennement membre des Texans de Houston. Selon les documents de la cour qu’a obtenus ESPN, Watson aurait fait pression sur la jeune femme en question lors d’une séance de massage en décembre 2020, afin de recevoir du sexe oral.

Toujours selon les documents, la jeune femme stipule que Watson lui mettait «continuellement de la pression pour masser ses parties intimes», avant de «retirer sa serviette et de lui offrir de monter sur lui».

La victime, qui a refusé d’avoir une relation sexuelle complète, a finalement croulé sous les demandes de Watson, avant de lui faire plaisir oralement. Watson lui a d’ailleurs remis 300 $, elle qui ne demande habituellement que 115 $ pour une séance de massage. La victime aurait d’ailleurs «souffert de dépression et d’anxiété» après les événements.

«Même si elle sait que son histoire engendrera plusieurs conversations difficiles, des critiques, et qu’elle sera blâmée en tant que victime, la force et le courage de ces autres femmes lui ont donné le courage de se tenir debout et de dénoncer, a expliqué l’avocate de la victime, Anissah Nguyen, au réseau ESPN. Elle désire que justice soit faite, pas seulement pour elle-même, mais aussi pour la vingtaine d’autres femmes qui refusent de rester silencieuses et celles qui n’ont pas encore dénoncé publiquement.»

Watson purge actuellement une suspension de 11 matchs qui lui a été décernée par la NFL. Il sera éligible à revenir au jeu le 4 décembre, contre son ancienne formation, les Texans.