Un pas vers l’avant pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui tente de se qualifier pour les Finales de l’ATP d’ici la fin de la saison, a remporté son premier match à l’Omnium de Florence face à l’Allemand Oscar Otte, jeudi.

À un mois du prestigieux tournoi de fin d’année qui réunit les huit meilleurs joueurs de 2022 à Turin, en Italie, le tennisman de 22 ans tente de grimper d’un échelon au classement. Actuellement huitième, il a besoin d’une présence en demi-finale à Florence pour devancer l’Américain Taylor Fritz.

Auger-Aliassime est ainsi sur la bonne voie, lui qui a battu Otte en trois manches de 6-4, 6-7(2) et 6-2, en huitième de finale. Le favori du tournoi a été accroché au deuxième set, mais son puissant service et ses 13 as ont finalement fait la différence.

«C’est comme ça que j’aime jouer, avec ma puissance, avec mon service, avec mes habiletés physiques, a indiqué le Montréalais au site web de l’ATP. J’essaie toujours d’aller de l’avant.»

«FAA» reconnait avoir commis quelques erreurs, mais il s’est bien repris au troisième set en brisant deux fois Otte. La nervosité, alors qu’il menait cette rencontre, s’est un peu emparée de lui.

«Évidemment, j’aurais aimé conclure la rencontre en deux manches, mais le plus important, c’est que j’ai pu rebondir et revenir jouer du bon tennis au troisième set», a-t-il dit.

La 13e raquette mondiale affrontera en quart de finale l’Américain Brandon Nakashima.

Pospisil avance aussi, Andreescu flanche

En Allemagne, Vasek Pospisil a poursuivi sa route au Challenger d’Ismaning, lui qui a vaincu le Tchèque Jonas Forejtek 7-6(5) et 6-4, au deuxième tour.

Comme son compatriote, le joueur de 32 ans a réussi un grand nombre d’as, soit 19. Il a toutefois été victime de six doubles fautes et n’a mis que 58 % de ses premières balles en jeu. Il a toutefois fait compter celles-ci en remportant 37 des 40 échanges après son premier service.

Le Britanno-Colombien a également sauvé quatre balles de bris.

Pospisil, qui a atteint la finale à Mouilleron-le-Captif la semaine dernière, est la troisième tête de série du tournoi. Il se mesurera en quart de finale à l’Ukrainien Vitaly Sachko.

L’Ontarienne Bianca Andreescu, elle, avait un bon défi sur les bras au deuxième tour de l’Omnium de San Diego en affrontant l’Américaine Coco Gauff. Cette dernière, la sixième tête de série de l’événement, l’a emporté en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-3.

Andreescu pourra s’en vouloir, puisqu’elle avait réussi le bris de service en début de troisième set, mais Gauff est revenue de l’arrière en remportant six des sept jeux suivants. Elle a notamment été dominante en mettant sa première balle en jeu, remportant 84 % des échanges dans ces circonstances.

Au Challenger de Fairfield, le Québécois Gabriel Diallo a imité son compatriote Alexis Galarneau en atteignant les quarts de finale du tournoi. Le 325e joueur mondial a vaincu l’Américain Ben Shelton (160e) 5-7, 7-6(5) et 6-3.