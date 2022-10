Boxe: un très gros gala à venir à Shawinigan

La boxe professionnelle fera un retour en grande pompe à Shawinigan, le 16 décembre, avec un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui mettra en vedette Arslanbek Makhmudov, Simon Kean, Steven Butler et Mary Spencer.

Le tout se déroulera au Centre Gervais Auto, cette fois sans aucune restriction sanitaire, contrairement au dernier événement présenté là-bas, le 16 juillet dernier. Et EOTTM s’y rendra avec son artillerie lourde.

Le promoteur Camille Estephan, qui considère maintenant Shawinigan comme sa deuxième maison, n’est pas peu fier de la qualité de son gala. Il avance par ailleurs qu’il ne s’agit que d’un avant-goût de ce à quoi pourraient avoir droit les amateurs de boxe de la région.

«La qualité de cette finale est des ligues majeures, a lancé Estephan, jeudi à Shawinigan. Si on compare ça au hockey, ce serait la Ligue nationale de hockey (LNH). Et ça va se passer à Shawinigan. Steven Butler aurait pu faire la finale. Et Mary Spencer. Est-ce que j’ai vraiment besoin de vous parler de Mary Spencer? Elle est évitée comme la peste. Elle aurait pu faire la finale. C’est un gala avec quatre événements principaux.»

«C’est très important pour moi de dire qu’on ne veut pas seulement développer nos boxeurs ici, on veut les faire culminer ici. Mary Spencer en championnat du monde à Shawinigan, pourquoi pas? Notre volonté est de faire des champions du monde ici», a-t-il clamé.

Un mandat clair

C’est Makhmudov (15-0-0, 14 K.-O.) qui assurera le clou du spectacle. À son dernier combat, le 16 septembre au Casino de Montréal, le détenteur des ceintures WBC Silver, NABF et NABA des poids lourds a eu besoin d’une première décision en carrière pour vaincre Carlos Takam (39-7-1, 28 K.-O.).

Habitué d’être la vedette en Mauricie, Kean (21-1-0, 20 K.-O.) devra cette fois se contenter de la demi-finale à quelques kilomètres de Trois-Rivières, sa ville natale. Il est certainement impatient de remonter dans le ring, puisque son dernier combat s’est terminé avant même de commencer lorsque Newfel Ouatah (18-4-0, 10 K.-O.) a posé le genou au sol, le 9 septembre au Casino.

Spencer devrait quant à elle disputer un combat éliminatoire, même si les détails restent à finaliser. D’ailleurs, aucun adversaire n’a encore été annoncé, et la tâche a été ardue afin de trouver des pugilistes prêts à mettre les gants contre les protégés d’EOTTM. Une annonce devrait venir d’ici deux à trois semaines.

«C’est ultra compliqué de trouver des adversaires pour tous nos boxeurs. Et ça, c’est le meilleur compliment qu’on peut avoir», a avancé Estephan.

On se fait toutefois rassurant, indiquant que tous les boxeurs feront face à d’excellents adversaires au mois de décembre.

«Le mandat était clair: chaque boxeur présent sur cette carte devait être conscient qu’il allait avoir un bon défi, a assuré Marc Ramsay. Si jamais un combat est court, c’est parce que l’un de nos boxeurs va avoir bien performé, et non pas parce que les adversaires ne seront pas de qualité.»

Thomas Chabot (7-0-0, 7 K.-O.), Leila Beaudoin (7-0-0, 1 K.-O.) et Alexandre Gaumont (4-0-0, 2 K.-O.) seront également de la partie.

Le gala sera diffusé sur ESPN+ et sur la plateforme Punching Grace. Les droits ont également été vendus en Amérique latine, en Pologne, en France, au Japon et dans plusieurs pays d’Afrique.