Logan Mailloux cédé aux Knights de London

Comme prévu, le Canadien de Montréal a cédé le défenseur Logan Mailloux aux Knights de London, dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), jeudi.

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’espoir de 19 ans ne soit renvoyé dans les rangs juniors, lui qui s’entraînait tout de même avec le Tricolore afin de se remettre d’une blessure à l’épaule. Il était toutefois entendu que Mailloux ne ferait pas partie du groupe des 23 joueurs au début de la saison régulière.

L’Ontarien, que le Canadien avait repêché au 31e rang en 2021, a signé plus tôt en octobre son contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey. Sa sélection avait été beaucoup critiquée, le jeune homme ayant été condamné en Suède pour avoir partagé une photo explicite d’une jeune femme sans son consentement, en 2020.

La saison dernière, Mailloux n’a disputé que 12 matchs avec les Knights en raison d’une suspension de la OHL et d’une opération au printemps. Il avait néanmoins récolté trois buts et six mentions d’aide pour neuf points.