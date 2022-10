Les Flyers récompenseraient Travis Sanheim

Le défenseur Travis Sanheim, qui a connu sa meilleure saison en carrière en 2021-2022, s’est entendu sur les termes d’une prolongation de contrat de huit ans et 50 millions $ avec les Flyers de Philadelphie, jeudi.

L’athlète de 26 ans touchera un salaire annuel moyen de 6,25 millions $. En 2021, il avait signé une entente de deux ans pour 4,675 millions $ par campagne et devait devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain.

Le 17e joueur choisi au repêchage de 2014 a été l’une des seules étoiles dans le ciel sombre des Flyers l’an dernier. En 80 matchs, il a accumulé 31 points et a mené l’équipe avec un différentiel de +9.

«D’être repêché non seulement par Philadelphie, mais à Philadelphie, et maintenant de signer un contrat à long terme ici, ça veut dire beaucoup pour moi. J’adore cette ville, j’adore ce groupe de partisans et je suis excité de pouvoir continuer et lancer la saison», a mentionné Sanheim par voie de communiqué.

Le Manitobain a amorcé en 2022-2023 sa sixième campagne dans l’uniforme orange. Il a amassé 116 points en 335 parties en carrière.

«Travis s’est amélioré chaque saison et il est devenu un joueur très fiable et un élément clé à notre ligne bleue. De plus, il est quelqu’un qui s’est développé avec nous pendant toute sa carrière et qui est devenu un leader important de notre équipe», a indiqué le directeur général Chuck Fletcher.

Avec cette nouvelle signature, les Flyers ont assuré l’avenir de leur top 4 en défense – composé de Sanheim, Ivan Provorov, Tony DeAngelo et Rasmus Ristolainen – pour les deux prochaines saisons. Rappelons également que Ryan Ellis se retrouve quant à lui sur la liste des blessés à long terme.