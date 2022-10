La malchance s'abat sur Gianni Fairbrother

Le défenseur du Rocket de Laval Gianni Fairbrother a subi une blessure au genou droit face aux Senators de Belleville, le 9 octobre dernier, et le club-école du Tricolore a annoncé jeudi que sa saison est terminée.

Il s’agit d’une deuxième blessure en quelques mois pour le choix de troisième tour des Canadiens de Montréal, à l’encan de 2019.

En juillet dernier, le Britanno-Colombien de 22 ans a subi une blessure au bas du corps pendant le camp de développement de l’organisation, à Brossard.

La saison dernière, Fairbrother a inscrit un but et six mentions d’aide en 25 matchs avec le Rocket, tout en affichant un différentiel de -14.