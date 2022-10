«J’ai pleuré» -Jean-Charles Lajoie

La longue ovation qu’a offert le public montréalais à Carey Price, mercredi soir, en a touché plusieurs, à commencer par notre animateur Jean-Charles Lajoie.

À l’occasion d’un long segment avec Tony Marinaro, «JiC» a fait preuve de transparence, racontant comment il avait vécu le moment en question.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

«J’ai pleuré, Tony. J’ai pleuré.»

Marinaro a ensuite renchéri.

«C'était quelque chose. Et on a vu un Carey Price proche de ses partisans, hier. Il donnait des poignées de main et tout. Cette ovation était une façon pour les fans de dire à Carey à quel point ils l’apprécient.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

«Quand des joueurs autonomes se demandent s’ils doivent venir à Montréal, ils doivent penser à ce qu’on a vu avec Carey hier. C’est ça, Montréal! C’est sûr que ça peut être dur, mais les gens peuvent aussi être chaleureux. Regarde l’affection, l’amour qu’ils donnent à Price.»

Le coloré acolyte de Jean-Charles Lajoie a conclu en y allant d’une petite pointe à l’endroit de Shea Weber.

«Ce que Carey a fait hier en étant présent au match d’ouverture, c’est ce que Shea aurait dû faire l’an dernier. Malgré la grandiose carrière qu’il a eue, je ne sais pas s’il a déjà compris l’envergure d’un marché comme celui de Montréal.»