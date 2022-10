«Femme d’Hockey» sera présenté à TVA Sports chaque semaine

Le balado «Femme d’Hockey» sera désormais diffusé à la chaîne TVA Sports tous les jeudis à 16 h 30 dès le 27 octobre.

Ainsi, la plateforme femme.hockey qui parle autrement de hockey et qui vise à mettre en valeur les femmes aura sa vitrine au petit écran. Le public pourra voir en primeur chaque épisode le mardi précédant la diffusion à TVA Sports sur toutes les plateformes de Femme d’Hockey. Il s’agit de la quatrième saison pour le balado qui comprendra 24 émissions.

«C’est une excellente nouvelle et je suis fière de pouvoir contribuer à donner plus de visibilité aux femmes dans le sport, a affirmé la fondatrice et l’animatrice de Femme d’Hockey, Isabelle Ethier, dans un communiqué. Mon but est de faire connaître de belles histoires humaines, inspirer et pouvoir faire avancer les choses.»

Depuis sa création au printemps 2020, le mouvement Femme d’Hockey a rapidement capté l’attention de nombreux amateurs à travers la province, touchant des millions de personnes à travers son réseau. Aussi, en septembre 2021, TVA Sports s’est associé à la plateforme en diffusant les balados sur QUB radio ainsi que sur le site TVASports.ca.

«Le balado Femme d’Hockey est un concept actuel qui répond à notre objectif de donner plus de place aux femmes, a exprimé Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports. La qualité des invités et le concept intimiste permettent d’offrir des moments marquants.»

Des invités connus

D’ailleurs, la première émission mettra en vedette l’attaquant des Ducks d’Anaheim Maxime Comtois. L’ailier gauche partage plusieurs confidences et anecdotes sur son parcours hockey : ses débuts dans le hockey mineur, son passage avec Équipe Canada junior en 2018 et 2019, et son ascension dans la Ligue nationale (LNH). Il en profite pour parler de son admiration pour les joueuses de hockey et de l’importance des événements comme la Classique KR au profit de Leucan.

Plusieurs autres invités de marque sont déjà à l’agenda pour cette saison. On pourra notamment voir la ministre responsable du Sport et de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, la joueuse de la Force de Montréal Catherine Dubois, la boxeuse Kim Clavel et l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Mathieu Joseph.

Pour sa part, Mme Ethier sera de retour pour des chroniques hebdomadaires lors de rencontres de la LNH à TVA Sports, en plus de faire quelques interventions à l’émission «JiC» et l’après-match au courant de la saison.