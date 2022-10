Connor McDavid commence fort!

Les rivaux des Oilers d’Edmonton ont eu droit mercredi à un premier avertissement de l’attaquant Connor McDavid, qui entend faire parler tout son talent sur la patinoire encore une fois cette saison.

Lors du premier match de la campagne, les Canucks de Vancouver croyaient avoir assommé leurs vis-à-vis en prenant une avance de 3 à 0. Cependant, c’était sans compter sur le numéro 97. Ce dernier a répliqué avec un tour du chapeau et une mention d’aide pour orchestrer la remontée des siens, dans un triomphe de 5 à 3.

Le gagnant du trophée Art-Ross en 2021-2022 a notamment marqué le but décisif avec environ cinq minutes à écouler en troisième période, atteignant du même coup le plateau des 700 points en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il semble bien engagé à surpasser son sommet de 123 points établi l'an passé. Cependant, il s’est davantage réjoui du résultat de la rencontre après un premier vingt difficile.

«Ce ne fut pas un bon départ pour notre groupe, mais je ne crois pas qu’il y ait beaucoup à retenir là. Il s’agissait de la première partie et il y avait possible un peu de rouille, a-t-il dit au site NHL.com. Parfois, vous devez jouer dans une vraie rencontre afin de retrouver vos jambes. Cela nous a possiblement pris un peu de temps, mais on a trouvé le moyen d’y arriver.»

Séquence importante

Voilà donc de mauvaises nouvelles pour les adversaires de la bande de McDavid qui dispose d’un calendrier avantageux dans les premiers jours de l’année 2022-2023. Effectivement, la formation albertaine jouera six fois d’affilée à domicile pour entamer la saison; neuf de ses 12 premiers matchs se dérouleront devant ses partisans. Il importe donc de gagner dès maintenant.

«Nous avons été vraiment bons à la maison l’an passé et ça n’a pas toujours été le cas auparavant. On a effectué un gros pas et là, cette séquence est immense pour nous. On doit connaître un bon départ», a rappelé l’attaquant Leon Draisaitl au quotidien «Edmonton Sun».

«Nous formons un bon club. Si nous jouons à la mesure de nos capacités et de la manière voulue, je ne crois pas qu’on éprouvera des ennuis à vivre une bonne année», a-t-il ajouté.

Les Oilers seront certes dans d’excellentes dispositions quand ils renoueront avec les Flames de Calgary, samedi. Ils ont vaincu leurs rivaux provinciaux en cinq affrontements au deuxième tour des dernières séries.