Ce sera difficile pour Mackenzie Hughes

Le golfeur canadien Mackenzie Hughes devra trimer dur s’il souhaite décrocher un deuxième titre durant le présent mois, car il accuse six coups de retard sur le meneur, Brendan Steele, après la première ronde du Championnat ZOZO du circuit de la PGA disputée jeudi à Chiba, au Japon.

Vainqueur du Championnat Sanderson Farms au début octobre, Hughes a joué la normale de 70 et se retrouve à égalité au 29e rang en compagnie de nombreux concurrents. Pour sa part, Steele a remis une carte de 64 (-6) grâce à sept oiselets, incluant quatre consécutifs entre les 15e et 18e trous. Il détient une priorité d’un coup sur Adam Schenk. L’Américain Keegan Bradley (66) fait partie d’un trio occupant le troisième échelon. Son compatriote Rickie Fowler (67) est au nombre des participants détenant la sixième place.

Pour Steele, en quête d’un premier gain depuis l’Omnium Safeway de 2017, la fin de semaine pourrait être agréable. L’an passé, il a conclu au deuxième rang au tournoi japonais, affichant un pointage de 66 lors des première et dernière rondes.

«J’aime frapper la balle sur le tertre de départ, du moins, quand je m’élance bien. Ici, je crois qu’il existe quelques endroits intéressants pour cela, a-t-il affirmé selon des propos diffusés sur le site Golf Digest. Aussi, je me sens à l’aise avec des coups possiblement plus difficiles à effectuer pour d’autres gars ayant des frappes différentes. Puis, je me sens bien sur les verts. Ils sont compliqués avec beaucoup de vitesse et de pentes, mais dès le départ l’année dernière, je me suis retrouvé dans de bonnes dispositions et c’est la clé pour moi.»

Deux autres joueurs de l’unifolié sont en action à cet événement, soit Corey Conners (73) et Adam Svensson (74). Ils se trouvent respectivement aux 61e et 66e rangs. Par ailleurs, le champion en titre, Hideki Matsuyama, s’est contenté d’une fiche de 71 (+1). Le favori local est ex aequo en 41e position.

Le tournoi se terminera dimanche.