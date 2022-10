Arber Xhekaj : Ben Chiarot avait convaincu Marc Bergevin

À Montréal, Ben Chiarot a connu ses plus beaux jours avec Shea Weber comme partenaire à la ligne bleue. Pour ses premiers pas avec les Red Wings, Chiarot aura un défenseur beaucoup plus jeune à ses côtés, mais aussi un gagnant du trophée Calder, en Moritz Seider.

« Seider n’est pas mauvais, a dit Chiarot en riant. Il est un jeune défenseur excitant. C’est facile de jouer avec lui, je peux lire rapidement ses intentions. J’ai déjà bâti une complicité avec Mo durant le camp, mais nous voudrons l’approfondir encore plus pendant la saison. J’aurai du plaisir à jouer avec lui au cours des prochaines années.

À la veille de ses débuts dans l’uniforme des Wings, l’Ontarien de 31 ans avait un large sourire dans le visage. On le sentait réellement heureux de renouer avec un trio de journalistes montréalais. Avant de répondre aux questions, il a pris des nouvelles de son ancienne équipe, précisant qu’il avait regardé attentivement la victoire de 4 à 3 du CH contre les Maple Leafs.

« Je suis fébrile, c’est le début d’un nouveau chapitre dans ma carrière, a raconté le colosse défenseur à sa sortie d’un entraînement au Balfor Arena. Je me retrouve avec une formation excitante, une équipe qui veut grimper au classement. Je jouerai aussi pour Steve Yzerman, il veut construire une équipe gagnante. C’est un bon moment pour me retrouver à Detroit, le futur est prometteur. »

L’attrait du DG

Après un court séjour avec les Panthers de la Floride, Chiarot a profité de son statut de joueur autonome sans compensation pour parapher un contrat de quatre ans et 19 millions (4,75 millions en moyenne) avec les Wings.

Si l’argent et la durée du contrat représentaient deux arguments massifs, la notoriété du DG a aussi pesé dans la balance.

« Oui, c’est difficile de dire non à Yzerman, a-t-il répliqué. J’ai grandi dans les années 90 et Yzerman était une star. On le comparerait aujourd’hui à un Nathan MacKinnon ou Sidney Crosby. Quand tu reçois un appel de lui et qu’il te veut au sein de son équipe, c’est assez cool. Il est une bonne ressource pour l’équipe, il a traversé plusieurs épreuves. »

Un plan connu

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Échangé par Kent Hughes aux Panthers contre un choix de premier tour en 2023, un choix de quatrième tour en 2022 (Cédrick Guindon) et Ty Smilanic, un attaquant de 20 ans, Chiarot avait déjà évoqué la possibilité d’un retour à Montréal. Mais il n’y a finalement jamais eu de discussions sérieuses pour rentrer au bercail.

« On a parlé au dernier camp d’entraînement (2021) avec Bergevin. L’équipe avait fait quelques offres, mais on ne s’est pas entendus, a-t-il précisé. La saison a commencé et ça a vite déraillé, donc ça devenait clair que je partirais. Il n’y a rien eu d’autre cet été. »

Dans le camp des Wings, Derek Lalonde se réjouissait de l’arrivée d’un vétéran comme Chiarot.

« Ben est une acquisition importante pour notre équipe, a noté Lalonde, le nouvel entraîneur en chef. Il apportera des éléments importants pour la culture que nous voulons bâtir. Il ne veut pas voir la rondelle entrer dans son filet, il joue avec une grande intensité et il a de l’expérience des séries. Il a aussi de meilleurs pieds que je croyais. Il aidera grandement notre jeu défensif. »

Heureux pour Xhekaj

Originaire de Hamilton en Ontario, Chiarot avait glissé de bons mots à Bergevin au sujet d’un autre défenseur né de la ville des Tiger-Cats dans la LCF. Il croit réellement au potentiel d’Arber Xhekaj.

« Arber représente une formidable histoire. Il n’a pas eu la chance de se faire repêcher dans aucune ligue et il fait maintenant le saut directement des rangs juniors à la LNH. Tu peux voir ses outils, il est gros, il patine et il est solide comme le fer. Il sera bon longtemps à Montréal. »

« Il est venu me voir au camp l’an passé pour me dire qu’il était un ancien de Bishop-Ryan, mon école secondaire de Hamilton. On a donc eu ce lien en partant. Je l’ai regardé de plus au camp. J’avais parlé de lui à Berg (Bergevin), à Mell (Scott Mellanby). Je leur ai dit : ce jeune-là sera bon. Il est retourné dans le junior et a connu du succès. »