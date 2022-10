La Zone payante: un choc au sommet entre Bills et Chiefs

Après leur duel mémorable en janvier dernier lors des séries éliminatoires, les Bills et les Chiefs s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur rivalité. La Zone payante est sur place à Kansas City pour l’occasion et décortique les forces en présence dans le cadre d’un épisode tout droit sorti des cuisines au royaume du barbecue!

Notre journaliste attitré à la couverture de la NFL pour Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal, Stéphane Cadorette, est sur place pour couvrir le match et les jours qui précèdent ce choc au sommet tant attendu.

En janvier, pas moins de 25 points avaient été inscrits dans les deux dernières minutes du temps réglementaire, dans un match complètement fou qui a marqué les amateurs. Même si, cette fois-ci, le match se déroule en début de saison régulière, une ambiance de séries règne à Kansas City. Quelles sont les principales transformations au sein des deux équipes? Quelles sont les plus dangereuses munitions? Qui aura le dessus entre Josh Allen et Patrick Mahomes? Avec La Zone payante, vous êtes dans le bon balado pour obtenir réponses à ces questions et bien d’autres.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Ce match, comme les 13 autres au menu cette semaine, sera analysé dans nos prédictions pour la semaine 6.

Les actualités de la NFL sont aussi au menu, puisqu’une semaine ne s’écoule jamais sans une bonne vieille controverse. Cette fois, ce sont des pénalités douteuses pour rudesse contre les quarts-arrières qui ont suscité de vives réactions. Nos analystes font le point.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions pertinentes et nous vous en remercions! Comme chaque semaine, on passe en revue chacune de ces questions pour apporter notre éclairage sur différentes situations qui vous interpellent.

La rubrique «Au Bar!» est bien sûr à l’honneur avec des invités qui n’ont enfilé ni casque ni épaulettes, mais qui ont ébranlé à leur façon les colonnes du temple cette semaine. Bonne écoute et répandez la bonne nouvelle!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook Nos précieux conseils de fantasy football.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette