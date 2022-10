Vasek Pospisil poursuit ses succès

Finaliste à Mouilleron-Le-Captif, en France, il y a quelques jours, le joueur de tennis canadien Vasek Pospisil a obtenu un autre résultat positif en lever de rideau du tournoi Challenger d’Ismaning, en Allemagne, où il a vaincu l’Allemand Philip Florig en deux manches de 6-3 et 6-2, mercredi.

Défait dans sa quête du titre au tournoi précédent, le représentant de l’unifolié a rapidement oublié ce revers, lui qui s’est montré dominant en éliminant le favori de la foule en moins d’une heure.

La 122e raquette mondiale et troisième tête de série n’a pas été inquiétée, n'ayant offert aucune balle de bris à son adversaire et triomphant dans 90 % des échanges après avoir mis sa première balle en jeu. Posipisil a aussi réussi 15 as.

Il a attaqué allègrement le 874e joueur au monde, s’offrant six balles de bris au total et convertissant la moitié d’entre elles.

Au prochain tour, Pospisil fera face au Tchèque Jonas Forejtek, 238e au monde.

Alexis Galarneau en quart de finale

Dans un autre tournoi Challenger, à Fairfield, aux États-Unis, le Québécois Alexis Galarneau a atteint les quarts de finale en vertu d’un gain en deux manches de 6-1 et 6-4 face à l’Américain Evan Zhu.

La 227e raquette de l’ATP a été particulièrement dominante en retour de service, gagnant la moitié des 42 échanges lorsque son adversaire mettait sa première balle entre les lignes. Le vainqueur a aussi maintenu un pourcentage d’efficacité de 60 % en situation de deuxième balle pour son adversaire. Une telle performance a permis à Galarneau de profiter de 10 balles de bris et il a tiré profit de la moitié.

Avec les balles en main, Galarneau a mis en jeu 67 % de ses premières balles, gagnant 21 des 30 échanges qui s’en sont suivis. Il a aussi sauvé chacune des deux balles de bris offertes à son rival.

Au prochain tour, Galarneau fera face à l’Américain Sam Riffice, la 650e raquette mondiale.