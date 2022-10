«On a payé le prix» - Martin St-Louis

Les Canadiens de Montréal ont joué avec émotion et dévouement à l’occasion du match inaugural de la saison 2022-2023 dans un gain de 4-3 face aux Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, mercredi soir.

Les troupes montréalaises ont été impliquées dans la rencontre de la première à la dernière minute du match, en effectuant les petits détails qui ont permis de mettre la main sur ces deux points.

«On a joué avec beaucoup d’émotion et nous étions très impliqués. Il y avait un sentiment d’urgence. On était prêt à tout faire faire pour empêcher la rondelle de pénétrer notre filet. On a payé le prix», a fait valoir l’entraîneur-chef du Tricolore Martin St-Louis lors du point de presse d’après-match.

On récolte ce qu'on sème

Le franc-tireur Cole Caufield s’est donné en spectacle en inscrivant deux petits bijoux à l’aide de son arme de prédilection.

«Je suis content pour lui. Cole Caufield compte des buts tous les jours. Il prend tout au sérieux et il récolte ce qu’il a semé.»

Voyez le point de presse complet du pilote québécois dans la vidéo principale ci-dessus.

