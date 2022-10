Les Braves blanchissent les Phillies

Après une défaite surprenante au premier duel de leur série de division, les Braves d’Atlanta ont répondu de la meilleure des façons en ne donnant rien du tout aux Phillies de Philadelphie pour l’emporter 3 à 0, mercredi soir, au Truist Park.

L’action se déplacera ainsi en Pennsylvanie avec une égalité d’un match partout. Mardi, les Phillies avaient résisté à une poussée tardive des favoris locaux pour l’emporter 7 à 6.

Ce fut bien différent cette fois, les deux formations tenant bien en début de rencontre. Kyle Wright (1-0), auteur d’une excellente saison régulière de 21 gains, a été sensationnel sur la butte pour les Braves en ne donnant que deux petits coups sûrs et un but sur balles en six manches. Il a aussi retiré six hommes sur des prises.

«J’ai connu du succès l’an dernier en séries éliminatoires, mais de le faire comme partant cette année, c’est spécial. J’ai travaillé pas mal de choses et c’est une question de confiance. J’ai la confiance nécessaire pour lancer à ce niveau. Ils ont un très bon alignement, mais je savais que si je livrais la marchandise, je nous donnerais une chance», a commenté Wright en conférence de presse après le match.

Sixième manche fatale

Tout allait bien pour Zack Wheeler (0-1) également, jusqu’au sixième tour au bâton. Le droitier a eu beaucoup de difficulté à trouver le troisième retrait pour mettre fin à la manche, et Atlanta en a profité. Matt Olson, Austin Riley et Travis d’Arnaud ont frappé des simples consécutifs aux dépens de Wheeler pour inscrire les trois points.

«Il faut trouver des façons de s’en sortir. C’était leur tour hier [mardi] avec les deux retraits. [...] Une manche n’est jamais terminée [tant qu’elle n’est pas terminée]. Ce soir, nous en avons eu l’exemple», a mentionné le joueur d’arrêt-court des Braves Dansby Swanson.

«Nous avons réalisé tous les jeux que nous devions faire en défense. En éliminatoires, les lancers, la défensive et l’opportunisme au bâton sont importants et je crois que nous avons coché toutes les cases ce soir», a-t-il expliqué.

Ce fut pénible au bâton pour les Phillies, qui ont été limités à trois coups sûrs. Au premier rang des frappeurs, Kyle Schwarber a été retiré trois fois sur des prises.

Le coup d’envoi de cette rencontre a été retardé de plusieurs heures en raison de la pluie. Le prochain duel aura lieu vendredi, au Citizens Bank Park.

Les Phillies avaient livré leur dernière série à domicile en 2022 face aux Braves, à la fin du mois de septembre. Chaque équipe avait remporté deux matchs, Philadelphie arrachant le dernier rendez-vous 8 à 7 au bout d’une 11e manche.